Ocho conciertos de En La Línea Música para regalar en Reyes

El ciclo de conciertos En La Línea Música contará con artistas de lujo en su segunda entrega, la que se celebrará en el Palacio de Congresos y en la Plaza de Toros El Arenal durante 2024. A pocas semanas de la noche de Reyes, muchos siguen ultimando los detalles y qué mejor que sorprender a tus seres queridos con un show de su artista favorito en el Campo de Gibraltar.

Ara Malikian

Ara Malikian regresa al escenario de La Línea para inaugurar la nueva edición. El artista presentará en directo su World Tour el 27 de enero, levantando el telón del Palacio de Congresos a las 21:00.

Malikian describe su trabajo como “el resultado de ver crecer a mi hijo, es el resultado de mi crecimiento a su lado, es todos esos sonidos y melodías que intentan darle forma a lo que he sentido y me ha inspirado de él y de la vida a través de él. Es un encuentro con el niño que no pude ser y hubiera soñado ser. Es un homenaje a esos seres que son tan libres como un pájaro libre”.

Las entradas para el evento están disponibles en la página web del artista.

Abraham Mateo

Ya en marzo llega Abraham Mateo. El Palacio de Congresos abrirá sus puertas el día 2 para recibir al aclamado artista. El pop, el reggaetón, R&B hasta la instrumentación tradicional española, estarán presentes en el show de la joven estrella.

El concierto dará comienzo a las 21:00 en el escenario linense. Las entradas pueden comprarse en la web de entradas.com.

Brothers In Band

Brothers In Band serán los encargados de realizar un show internacional, un tributo a Dire Straits con su directo The Very Best of Dire Straits. El espectáculo llevará a los presentes hasta el pasado con un seleccionado, cuidado y amplio repertorio que pertenece ya a la memoria colectiva de varias generaciones a nivel mundial.

El 9 de marzo a las 21:00 dará comienzo el concierto en el Palacio de Congresos. Entradas.com ya tiene las entradas disponibles.

Pablo López

El genio del piano, Pablo López, se subirá al escenario del Palacio de Congresos el próximo 27 de abril. El malagueño mostrará su nuevo trabajo discográfico en el que es el décimo aniversario de su carrera musical, un show que no dejará indiferente a nadie.

Las entradas para el concierto, que dará comienzo a las 21:00, pueden adquirirse en entradas.com.

Malú

Otro de los conciertos más esperados es el de Malú. La artista celebra sus 25 años en la música con una gira especial que hará parada en el Palacio de Congresos de La Línea el 4 de mayo. Con los nuevos shows recupera los grandes éxitos de su trayectoria musical en colaboración de grandes compañeros.

A partir de las 21:00, los fanes que tengan su entrada, comprada en entradas.com, podrán disfrutar de un paseo por la carrera de la madrileña.

El Barrio

El próximo 5 de julio, El Barrio aterriza en La Línea para presentar Atemporal, un disco que, en palabras del propio artista, "es un pasaje sobre lo que para mí será atemporal, volver a mi pasado y traer retales de antiguos".

El concierto del cantautor será el encargado de inaugurar el escenario de la Plaza de Toros El Arenal a las 22:00. Las entradas pueden comprarse en entradas.com y en El Corte Inglés.

Los Chichos

La despedida de Los Chichos también hace parada en el ciclo de conciertos linense. El grupo celebra sus 50 años en la música con Hasta Aquí Hemos Llegado, show con el que actuarán en el escenario de la Plaza de Toros El Arenal el 7 de septiembre a las 21:30.

Las entradas pueden comprarse en entradas.com y en El Corte Inglés.

El Arrebato

Hasta octubre no se podrá disfrutar de la voz de El Arrebato sobre el escenario del Palacio de Congresos. El día 26 a las 21:00, Francisco Javier Labandón ofrecerá a los presentes un espectáculo cargado de esencia con su último álbum de estudio Una Tarde Cualquiera.

Los interesados en este concierto pueden hacerse con las entradas en entradas.com.