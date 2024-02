¿Nos vamos de concierto? Estas son las próximas fechas del festival En La Línea Música

El festival La Línea Música es un espacio referente de la música actual en el Campo de Gibraltar, que ha preparado una amplia programación de conciertos y actuaciones hasta el mes de octubre. Este año se celebra su segunda edición, que comenzó con el espectáculo de Ara Malikian el pasado mes de enero y culmina con el concierto de El Arrebato.

17 de febrero: Good Save The Queen

God Save The Queen, la mejor banda tributo a Queen del mundo, regresa a España en 2024 para presentar su mayor show en la historia, un recorrido por la carrera de QUEEN, desde 1973 a 1995, donde no faltarán los éxitos como Bohemian Rhapsody, We Will Rock You o We Are The Champions.

Dios Salve a la Reina, la banda más fiel a la esencia del famoso grupo de pop rock, se ha establecido como un fenómeno internacional, un grupo estelar que ha logrado, a base de espectáculos, talento y devoción, el sonido más preciso y reconocible. La propia revista Rolling Stone, la más reputada en todo el mundo del rock and roll, los ha nombrado “el mejor show sobre Queen del mundo” y la crítica y el público confirman, constantemente, la veracidad de esta afirmación.

1 de marzo: Salvador Sobral

El artista portugués ha vivido en Estados Unidos y en España, donde estudió en la prestigiosa escuela Taller de Musics de Barcelona. En 2016, lanzó su primer álbum en solitario, «Excuse me». En 2017 participó en el Festival de la Canción, donde interpreta la canción Amar pelos Dois, escrita por Luísa Sobral, que le haría ganar el Festival de Eurovisión ese mismo año, con la puntuación más alta de la historia. Desde entonces ha sido distinguido con varios premios y menciones y aclamado por la prensa nacional e internacional.

En marzo de 2019 lanzó su segundo álbum, «París, Lisboa», que lo llevó a una extensa gira por toda Europa.Junto a su trabajo en solitario ha desarrollado numerosos proyectos que se extienden a otros universos musicales y de diferentes orígenes. «bpm» fue su tercer registro en estudio. Grabado en Enero de 2021 en los estudios Le Manoir de Léon,en el sur de Francia, y compuesto en su totalidad por Salvador junto a su amigo Leo Aldrey, que también es responsable de la producción del disco. “TIMBRE”, el cuarto álbum de estudio, vio la luz el pasado año.

2 de marzo: Abraham Mateo

Abraham Mateo, es un multifacético artista que ha solidificado una carrera artística de 14 años, y se ha mantenido como un fenómeno mundial posicionando sus canciones en los primeros puestos de las listas musicales. Sus más recientes hits, “Me Vuelvo Loco” con la boy band CNCO, “¿Qué Ha Pasao’?” con Sofía Reyes, y “No Encuentro Palabras” con Manuel Turizo han demostrado la versatilidad musical del artista español. La conmovedora voz de San Fernando, Cádiz, se ha destacado además como compositor y productor musical, tanto de sus propios temas como para otros artistas de primera linea como Ivy Queen, Gente de Zona, Belinda, Samo, Juan Magan, Lérica, entre otros.

9 de marzo: bROTHERS iN bAND

bROTHERS iN bAND es una banda tributo a dIRE sTRAITS, que recrea y revive en este espectáculo las bien diferenciadas etapas y formaciones de la desaparecida banda fundada por Mark Knopfler, David Knopfler, John Illsley y Pick Withers, con un set list que abarca desde los inicios en 1977 hasta su disolución a principios de los años 90. En «The Very Best of dIRE sTRAITS», bROTHERS iN bAND repasa lo más destacado de la banda británica en un show que revivirá desde el sonido limpio y cristalino de Down to the Waterline, el antológico Money For Nothing, pasando por clásicos como Sultans of Swing, Telegraph Road, Romeo & Juliet, Tunnel of Love.

20 de mayo: Diana Navarro

Diana Navarro es una cantante, compositora, y actriz malagueña hecha a sí misma. Su necesidad creativa y artística hizo que desde muy temprana edad y de manera independiente, participase en todo tipo de eventos culturales, galas benéficas y concursos, ganando 29 premios de los cuales 17 fueron primeros premios de Copla, ganadora del programa de variedades “Tu gran día” de Tve presentado por Lolita y Juan y Medio y 2 premios Nacionales de Saeta.

Diana sigue en constante investigación fusionado Copla, Flamenco y Zarzuela con estilos tan dispares como el Pop Sinfónico o la Electrónica, creando el término Neocopla Sinfoelectrónica para denominar su estilo musical. Su impresionante voz, más conmovedora que nunca, sigue traspasando con cada nota y palabra, por sus acrobáticos melismas y su poesía directa. Acaba de recorrer toda España como actriz en “En tierra extraña” y como cantante con la Orquesta Carlos III con el espectáculo: El Amor…Falla, donde interpreta la obra de Manuel de Falla y Maria de la O Lejárraga, y “Diana Navarro En Concierto” haciendo un repaso por su carrera artística.

27 de abril: Pablo López

Pablo López canta y compone como vive, y vive como es. Sin pretender nada, transmitiendo con cada palabra, con cada estrofa, ese punto de locura y de libertad, de honestidad consigo mismo y con la música, que es el mundo, su mundo…

Tras 2 discos que le han situado como uno de los autores más relevantes de nuestro país, el artista está viviendo el mejor momento de su carrera profesional, y el éxito de su nuevo disco Camino, Fuego y Libertad no ha hecho más que confirmar su consolidación definitiva como uno de los grandes compositores e intérpretes del momento. Todo ello coincidiendo además con un año en el que su sentido del humor y su naturalidad han conquistado a la mayoría de la audiencia tras su paso como coach por LA VOZ, donde ha dejado grandes momentos de televisión.

4 de mayo: Malú

La cantante y compositora Malú ha sido considerada una de las voces más importantes de la música española. Poseedora de una sólida trayectoria, ha vendido más de dos millones y medio de discos a lo largo de su carrera. Cuenta con reconocimientos como la Medalla de Andalucía por «toda una carrera» concedida en 2015, el Premio Ondas a «mejor artista del año» obtenido en 2014 o dos nominaciones a los Grammy Latinos, una de ellas en 2011 en la categoría al «mejor álbum vocal pop femenino». En 2014, se convirtió en la primera artista femenina en conseguir llenar el Palacio de los Deportes de Madrid hasta en cuatro ocasiones en una misma gira y la única en revalidar este hito dos años después.

11 de mayo: Luz CasalLuz Casal es una artesana de sí misma. En estos años de búsqueda incansable de nuevos retos ha tratado de bajar hasta el fondo, pertrechada de curiosidad para extraer los secretos ocultos de la composición musical, para buscar historias verdaderas que luego puedan ser cantadas, para descubrir sentimientos que no pueden ser aprendidos. Sus canciones están trabajadas a conciencia, cinceladas, pulidas, vueltas a escribir y a musicar antes de infundirles el último soplo y dejarlas libres para que cada cual pueda escucharlas a su manera. A principio de los 80, lanza su primer disco y junto a Miguel Ríos, recorre hasta 35 ciudades españolas en su primera gira. El punto álgido de su carrera lo alcanza a finales de los 80 principios de los 90, con canciones como Te dejé marchar, No me importa nada o Una señal, llegando a participar en el Festival Amnistia Internacional junto a estrellas como Sting o U2.

5 de julio: El Barrio

José Luis Figuereo, El Barrio, es uno de los artistas más importantes del panorama musical español. El gaditano, nacido en el Barrio de Santa María, tiene una dilatada y aclamada carrera desde sus inicios en el año 1996. Desde su primer disco (Yo Sueno Flamenco, 1996) hasta la actualidad, se ha posicionado en lo más alto de las listas de ventas. Con 14 discos editados en el mercado, es uno de los artistas que más ejemplares ha vendido en sus veinte años de carrera, por los que ha recibido numerosos Discos de Oro y Platino. El Barrio también es uno de los artistas nacionales que más veces ha colgado el cartel de Sold Out en sus directos, convirtiéndose en el artista tanto nacional o internacional que más veces ha llenado el emblemático WizInk Center de Madrid. El Barrio sabe combinar como nadie influencias de diferentes estilos, utilizando la lírica de una manera magistral para contar temas de actualidad y de la vida cotidiana de una forma cercana y personal, que nos hace identificarnos con cada una de sus historias.

6 de septiembre: Los Chichos

Los Chichos son un grupo musical gitano de rumba flamenca formado por los hermanos Julio González Gabarre, Emilio González Gabarre y el hijo de Emilio González Gabarre, Emilio González García, Junior; es uno de los grupos más importantes de la música española, siendo prácticamente los mejores exponentes en el ámbito de la Rumba española. Con veinte millones de discos vendidos es uno de los grupos que más ha vendido en la historia de la música española (más de 20 millones de copias).El grupo, que nació en 1973 presenta "Hasta Aquí Hemos Llegado", una gira muy especial que recorrerá toda la geografía española en la que el grupo conmemora sus 50 años de carrera artística y que marca el cierre de una era inolvidable y el agradecimiento de Los Chichos a sus seguidores por cinco décadas de apoyo incondicional.

5 de octubre: Martita de Graná

Martita de Graná, es una de las cómicas más influyentes en la actualidad. Con más de 1 millón de seguidores en Facebook, otro millón en Instagram y 124.000 suscriptores en YouTube, la granadina ha conseguido convertirse en una referencia nacional del humor tanto en redes sociales como en directo. Pero no solo se queda en internet, sino que sus monólogos están llenando todas las ciudades que visita.

Iba para maestra, pero un día grabó un vídeo sobre Granada que se hizo viral y desde entonces no ha parado de subirse a escenarios para hacer reír a un público muy fiel (el 86% son mujeres) contando chistes que se inspiran en su propia vida y cotidianidad. Su humor se basa en lo cotidiano y en las situaciones más absurdas que pasan todos los días delante de nuestros ojos. No se muerda la lengua de hablar de temas íntimos, sexualidad, igualdad y del cambio de paradigma en la comedia.

6 de octubre: Ángel Martín

Ángel Martín es un cómico, guionista, actor, músico y presentador español conocido, sobre todo, por su participación en el programa televisivo Sé lo que hicisteis..., entre el 30 de marzo de 2006 y el 20 de enero de 2011, y por presentar durante 2014 y 2015 el programa de divulgación científica Órbita Laika en La 2. El 19 de marzo de 2018 vuelve a la televisión para presentar WifiLeaks junto a su compañera Patricia Conde, lo que supone el reencuentro y la vuelta de ambos presentadores a la televisión en un mismo programa por primera vez desde el éxito que alcanzaron en Sé lo que hicisteis.

Con su monólogo 'Punto para los locos', Ángel Martín intentará que te des cuenta de que lo único que nos diferencia no es si estás o no estás loco, sino a que volumen están en tu cabeza la voz de la vergüenza, el miedo, los agobios, la impaciencia... e intentará que, la próxima vez que una de esas voces vuelva, no puedas evitar burlarte de ella y poner en el marcador otro 'punto para los locos'.

26 de octubre: El Arrebato

El Arrebato es un cantautor español de rumba-pop y flamenco. Lanzó su primer disco en 2001, Poquito a Poco, y le siguieron Una noche con arte (2003), Que salga el sol por donde quiera (2004), Un cuartito para mis cosas (2006), Mundología (2008) y Lo que el viento me dejó (2010) a los que hay que añadir un Grandes éxitos publicado en 2006. Son álbumes que han conseguido multiplatinos, elegidos por votación popular en TVE premio Disco del Año (Que salga el sol por donde quiera) en 2005 y que han situado a El Arrebato como uno de los grandes de la música española por su capacidad de conectar con el latido de la calle. El Himno Oficial del Centenario del Sevilla se ha convertido en un emblema, en un ejemplo más de su alcance popular y de su inspiración para unir generaciones. En 2019, promocionó por toda España Abrazos, su décimo disco conmemorativo de sus 20 años de carrera en solitario. En este canta canciones de pasados discos que fueron algunos de sus mayores éxitos. En Abrazos canta junto a artistas como Antonio José, Miguel Poveda o India Martínez entre otros. A finales de 2020 publicó la reedición del disco conmemorativo de sus 20 años en la música como solista, al que llamó + Abrazos (Edición especial), que contiene las canciones del disco Abrazos más 4 canciones extra: rodeado de grandes figuras de la talla de El Barrio, Miguel Poveda, Rosana, Pastora Soler o Sarayma.

