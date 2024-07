Disfruta de un concierto de jazz en el teatro romano de Baelo Claudia

¿Te imaginas asistir a un espectáculo en un teatro romano como si estuvieras en el siglo II y se hubiera parado el tiempo? Este verano podrás disfrutar de tres conciertos de jazz en un entorno inigualable.

El teatro romano de Baelo Claudia acoge tres espectáculos de gran calidad que podrán disfrutarse en las frescas noches del verano tarifeño. Situado en la playa de Bolonia, en el término municipal de Tarifa, los restos de este teatro están conservados para ser visitados y también para albergar actividades como esta.

Todos los conciertos tendrán un aforo de 300 personas y comenzarán a las 22:00 de los miércoles 23 de julio, 31 de julio y 7 de agosto. Están indicados para todo tipo de público y son de caracter gratuito.

Para acudir a alguno de estos conciertos, es necesario hacer una reserva previa pinchando aquí.

Programación

Martes 23 de julio

Actuación de: Atsuko Shimada Quartet (featuring Paula Bilá)

Hora: 22:00

Miércoles 31 de julio

Actuación de: Fernando Brox Quintet (presentando disco "From within").

Hora: 22:00

Miércoles 7 de agosto

Actuación de: Juan Galiardo Quintet.

Hora: 22:00

Recomendaciones

La organización ruega que se llegue al Conjunto Arqueológico con la suficiente antelación para poder acceder al teatro, sin retrasar o afectar el curso del concierto. La apertura de la cancela del Conjunto Arqueológico para los eventos será de 21:00 a 22:00 horas. Una vez cerrada la cancela, no se podrá acceder al Conjunto Arqueológico.

Los asientos no están numerados, así que las plazas se asignarán por parte del personal del Conjunto y siguiendo su propia organización interna en el momento de llegada al teatro romano. Los asientos son de madera, por si fuera necesario traer al evento una almohadilla o cojín. Es importante que se esté atento en todo momento al personal del Conjunto Arqueológico para una buena organización del evento.

No se puede comer ni beber dentro del Conjunto Arqueológico, excepto agua. El centro no dispone de servicio de cafetería ni venta de bebidas. Está prohibido fumar en todo el Conjunto Arqueológico. En caso de que no se pueda acudir a la actividad, se ruega que se proceda a su anulación a través de la plataforma de reservas de la página web del Conjunto, pinchando en "plataforma de reservas", "JAZZ 2024", "Anulación".