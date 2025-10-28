La Peña Cine Cómico busca relevo en la barra de su bar tras la salida de su emblemático José

La Peña Cine Cómico, asociación sin ánimo de lucro fundada en 1982 a raíz de la necesidad de la chirigota homónima de contar con una sede física, se prepara para iniciar una nueva etapa tras la salida de José, su referente en la barra de su local en la calle Fuentenueva de Algeciras.

“Quien esté al frente de la barra debe saber que esta peña es como una familia”, asegura Juanma Torres, presidente de la asociación. Mantener la esencia del local es, según él, clave para seguir ofreciendo un espacio único dentro de la barriada.

José deja un listón muy alto. No solo sorprendía con más que los típicos montaditos de una peña, ofreciendo también tapas de atún y otras especialidades, sino que dinamizó el local con actividades durante todo el año, desde flamenco hasta carnaval. “José nos ha acostumbrado a tener actuaciones durante el año: flamenco, carnaval… y de la próxima concesión esperamos lo mismo”, subraya Torres.

La directiva ya ha recibido varias propuestas y permanecerá abierta a nuevas candidaturas hasta el domingo 2 de noviembre. A partir de ese momento, se valorarán las alternativas con el objetivo de encontrar a alguien con muchas ganas de trabajar, mantenga los precios populares y que tenga en cuenta la idiosincrasia del local: un salón amplio, terraza y escenario que faciliten tanto la vida social como los ensayos de agrupaciones carnavalescas.

Este bar de barriada se caracteriza, ante todo, por ser una peña familiar. La Peña Cine Cómico vive desde hace tiempo su momento álgido, y lo que ahora buscan es continuismo. “Es una peña viva", resalta Torres. El nivel de exigencia está alto, pero la recompensa es palpable: una clientela fija, un ambiente familiar y días clave como la Inesperada en Carnaval que organiza la peña.

Con la marcha de José, la Peña Cine Cómico afronta un cambio importante, pero con la experiencia acumulada y la implicación de su directiva, confían en mantener la esencia que la ha convertido en un referente cultural y social dentro del barrio.