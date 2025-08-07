El centro de Algeciras brilla en su IV Noche de Velas y Perseidas

El centro de Algeciras ha vivido esta noche de jueves una de esas jornadas que se graban en la memoria colectiva. La IV Noche de Velas y Perseidas ha vuelto a convertir las calles más emblemáticas de la ciudad en un espectáculo de luz, color y música, que atrajo a centenares de familias y curiosos en busca de un plan diferente bajo el cielo estival.

Al caer la tarde, el ambiente comenzó a caldearse y no por el calor, sino por la expectación. La plaza Alta acogió una exhibición de Algeciras Patina, mientras la calle Ancha se transformaba en un corredor de juegos tradicionales y puestos de artesanía que ofrecían desde pinturas y ropa hasta pendientes únicos.

A medida que el calor cedía, el ritmo subía. Un pasacalles animado, que ascendía desde la calle Emilio Castelar hasta Capitán Ontañón, puso a todos en movimiento. La banda de música Amando Herrero marcaba el compás, mientras zancudos envueltos en fuego arrancaban sonrisas, especialmente entre los más pequeños, sin duda, los que más disfrutaron.

Al caer la noche, llegó el verdadero espectáculo: 15.000 velas encendidas poco a poco tiñeron de calidez cada rincón del casco urbano, con pequeños que no se resistían a improvisar figuras con ellas y dar así forma a la luz.

Tiendas abiertas hasta las once, terrazas llenas y un ir y venir constante de vecinos y visitantes. La ciudad respiraba vida.

La noche continuó con una programación cultural que no dio tregua al aburrimiento. La plaza Alta fue testigo del ilusionismo de Mago Ilias, la música de Daniel Valencia y las interpretaciones de los artistas del grupo de Rubén Cárdenas. Simultáneamente, distintos puntos ofrecieron propuestas variadas para todos los gustos: desde la bachata en el pasaje del Alarde hasta las versiones musicales de De la Jet en Capitán Ontañón, pasando por la voz e instrumento de Anabel y Chico en San Isidro, el arte de Olga Iglesias y Ángel Expósito en plaza Sur de Europa, o la actuación de Lucas Carmona en Verboon.

No ha habido rincón sin sonido, sin aplausos, sin un destello de vela guiando el paso. Algeciras ha vuelto a demostrar que sabe mirar al suelo... y al cielo. Que la cultura popular puede brillar sin artificios, solo con el encanto de lo sencillo y el poder de compartirlo.

Una noche para recordar y para pedir un deseo a las Perseidas.