“Capiroteando” reunirá por primera vez al mundo cofrade del Campo de Gibraltar

La Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar ha acogido este lunes la presentación oficial del Encuentro Cofrade Comarcal "Capiroteando", una cita inédita que reunirá el próximo sábado 18 de octubre a hermandades, consejos locales y agrupaciones parroquiales de los ocho municipios de la comarca.

La iniciativa nace con vocación integradora y busca consolidarse como un espacio de diálogo, formación y convivencia en torno a las tradiciones cofrades campogibraltareñas. Tal y como se destacó en la presentación, "Capiroteando" va más allá de lo religioso, planteándose como una apuesta por el intercambio de experiencias y el fortalecimiento del tejido asociativo.

El programa se desarrollará en dos escenarios. La jornada comenzará a las 11:30 en el Auditorio Millán Picazo de Algeciras, donde se celebrará el simposio Regímenes Tributarios en Hermandades y Cofradías, a cargo de Francisco José Pineda Torres, miembro del Ilustre Colegio Oficial de Economistas de Córdoba. La formación se centrará en las particularidades fiscales de estas corporaciones religiosas, con el objetivo de facilitar su gestión interna.

A partir de las 13:30, el encuentro se trasladará al Parque de las Acacias, en la sede de la entidad comarcal, donde los asistentes podrán disfrutar de una copa de convivencia y un concierto de marchas procesionales. La música correrá a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores Santa Bárbara, de La Línea, y la Banda Sinfónica Amando Herrero, de Algeciras.

La organización ha establecido que cada corporación religiosa pueda inscribir hasta tres miembros de su junta de gobierno, incluido el Consejo Local correspondiente. La fecha límite de inscripción se ha fijado para el 13 de octubre.

El evento se presenta como una oportunidad para reconocer el trabajo constante de las hermandades y cofradías del Campo de Gibraltar, al tiempo que abre un espacio común para el aprendizaje y la hermandad, en una jornada que combina formación, cultura y tradición popular.