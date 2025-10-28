Los campogibraltareños Juanpi y Sandra ponen a prueba su amor en 'La Isla de las Tentaciones'

El Campo de Gibraltar vuelve a colarse en la parrilla televisiva nacional con una pareja que promete dar mucho que hablar. Juanpi (28), natural de Los Barrios, y Sandra (23), de Algeciras, se incorporan a la novena edición de 'La Isla de las Tentaciones', el programa de Telecinco que somete las relaciones a la prueba definitiva entre amor y deseo.

Llevan un año y medio juntos y su historia comenzó a través de las redes sociales, donde los mensajes fueron el inicio de una relación que, según él mismo ha confesado, no esperaba que se volviera tan seria. En los avances publicados por el programa, Juanpi ha revelado que guarda en su móvil una lista llamada “Afortunadas”, donde anota los nombres de las chicas con las que ha mantenido relaciones.

El joven barreño asegura tener "dos personalidades": un Juanpi 'bueno' y otro 'malo', siendo este último el responsable de sus infidelidades pasadas. Sandra, por su parte, confiesa que su pareja no sabe reconocer los errores ni pedir perdón, lo que ha alimentado su desconfianza. Ambos llegan al programa con un objetivo claro: comprobar si él realmente ha cambiado y si su relación puede resistir las tentaciones.

La pareja fue seleccionada entre más de 2.000 candidaturas, en uno de los castings más exigentes del programa hasta la fecha. Enfrente tendrán a solteros y solteras elegidos entre más de 3.000 aspirantes, muchos de ellos dispuestos a romper corazones y límites si alguien les atrae, y cumplir fantasías.

El desenlace de esta historia campogibraltareña se podrá seguir a partir del lunes 3 de noviembre a las 21:45, cuando 'La Isla de las Tentaciones 9' regrese a Telecinco con Sandra Barneda como presentadora.

Las grandes novedades de la novena edición

La nueva entrega del reality promete más emoción, giros inesperados y decisiones estratégicas que podrán a todos al límite:

Bienvenida sorpresa: Por primera vez, los solteros serán quienes reciban a las parejas en la playa, provocando las primeras tensiones incluso antes de llegar a las villas.

La luz de la tentación identificada: En una ocasión única, las parejas podrán saber quién ha cruzado la línea y roto las normas establecidas.

Visionado de las solteras: Las tentadoras tendrán el poder de ver imágenes de las chicas y decidir si los chicos deben enfrentarse a ellas.

Tres solteros VIP: Esta edición contará con la llegada de rostros conocidos que prometen revolucionar la convivencia.

Esta edición contará con la llegada de rostros conocidos que prometen revolucionar la convivencia. Además, regresan los clásicos que ya son marca del programa: hogueras mixtas, cara a cara ante el espejo, el poder del veto y la posibilidad de ver en tiempo real lo que ocurre en la otra villa

Con todos estos ingredientes, 'La Isla de las Tentaciones 9' promete ser una de las temporadas más intensas hasta la fecha, una edicióm como dice Sandra Barneda, "delirante".

Entre hogueras, miradas y promesas, Juanpi y Sandra se convierten en los nuevos representantes del Campo de Gibraltar, dispuestos a demostrar si su amor puede sobrevivir a la tentación… o si la lista de “afortunadas” suma un nuevo nombre.