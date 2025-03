Uno de los cómicos británicos más populares de los años 90 protagonizará este evento literario en Gibraltar

El Festival Literario Gibunco Gibraltar 2025 comienza con un invitado de honor: el reconocido autor británico David Walliams. En un anuncio emocionante realizado por los Servicios Culturales de Gibraltar en nombre de los Ministerios de Turismo y Cultura, se confirma "Un Encuentro con" David Walliams como el evento inaugural.

Este encuentro con el autor internacional está recomendado para mayores de 16 años y tendrá lugar el jueves 24 de abril en el Europa Sports Arena a las 7:00. Las entradas, que tienen un precio de 30 libras, ya están disponibles pinchando aquí.

David Walliams

David Walliams, conocido por su versatilidad como comediante, autor, presentador y actor, ha sido uno de los entertainers más queridos de Gran Bretaña desde los años 90. Junto a Matt Lucas, creó y protagonizó la exitosa comedia de sketches que quizá recuerdas "Little Britain", ganadora de tres premios BAFTA y transmitida en más de 100 países. Además, su participación en la popular serie "Come Fly With Me" lo consolidó como una figura destacada en la televisión británica.

Durante diez años, David fue juez en "Britain’s Got Talent", recibiendo numerosos premios National TV Awards por su papel como mejor juez de televisión. En el cine, ha participado en películas como "Stardust", "Dinner For Schmucks" y "Murder Mystery", y prestó su voz para la animación nominada al Oscar "Missing Link". Pero su influencia va más allá de la pantalla grande y chica. En 2006, David nadó el Canal de la Mancha, seguido por una travesía por el río Támesis en 2011, recaudando más de 1 millón y 2,5 millones de libras, respectivamente, para Sport Relief.

Como autor de éxito en literatura infantil con 41 títulos y ventas globales que superan los 56 millones de copias, los libros de David han sido traducidos a 55 idiomas. Muchos de sus títulos han sido adaptados para televisión y teatro, incluyendo un aclamado musical de la Royal Shakespeare Company basado en "The Boy in the Dress". Otros están siendo desarrollados como películas o series animadas.

"Un Encuentro con David Walliams" será una experiencia única para los fanáticos del autor y del entretenimiento en general y un preludio para el Festival Literario principal que se celebrará en noviembre, presentando autores locales e internacionales en discusiones sobre diversas obras literarias. No pierdas la oportunidad de ser parte de este evento muy cerca del Campo de Gibraltar.