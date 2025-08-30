Blanca Suárez apura el verano en Tarifa rodeada de amistades

Tarifa se ha convertido un verano más en un reclamo para famosos y personalidades. Una de las que se ha dejado ver en estos últimos días de agosto es la actriz Blanca Suárez, que ha compartido en Instagram una foto rodeada de amistades en un chiringuito junto al incomparable paisaje de las playas tarifeñas.

"This kinda love" (este tipo de amor, traducido al castellano), escribe Suárez para ilustrar la fotografía, acompañado del emoji de un corazón para expresar el cariño que siente hacia las personas que le acompañan en este momento de relax y disfrute en Tarifa.

La madrileña de 36 años es una de las actrices más reconocidas y populares del panorama nacional por su papeles en series de televisión como El Internado, El Barco o Las Chicas del Cable, además de haber trabajado en el cine para directores de la talla de Almodóvar, Álex de la Iglesia, José Luis Cuerda o Imanol Uribe.

Blanca Suárez cuenta con más de 4,6 millones de seguidores en Instagram, lo que convierte su contenido en un excepcional escaparate. En el caso de Tarifa, la presencia de estas personalidades no hace más que refrendar la marca turística como destino ideal de una ciudad que ofrece de todo más allá de su genuino viento.