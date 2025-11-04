Los Barrios se convierte en epicentro del conocimiento sobre el Alzheimer con unas jornadas pioneras en la provincia

El municipio de Los Barrios acogerá los días 5 y 6 de noviembre las I Jornadas sobre Alzheimer y otras Demencias, una cita pionera en la provincia de Cádiz que busca convertirse en un referente en el Campo de Gibraltar con el abordaje integral de estas enfermedades. La iniciativa, organizada por la Asociación de Familiares de Alzheimer Barreño (AFA Barreño) con el patrocinio de la Diputación de Cádiz y la colaboración de diversas entidades académicas e institucionales, ofrecerá un completo programa formativo y divulgativo abierto al público de manera gratuita.

El encuentro se desarrollará en formato híbrido, permitiendo la asistencia tanto presencial en el Hotel La Montera de Los Barrios como online a través de la plataforma de la UNED, ya sea en directo o en diferido. Con un total de 20 horas lectivas y 1 crédito ECTS en trámite, las jornadas están dirigidas a profesionales sanitarios y sociales, estudiantes, familiares, cuidadores y cualquier persona interesada en comprender mejor las demencias desde una perspectiva científica, clínica, jurídica y social.

Durante dos días, especialistas de la Universidad de Cádiz, la Universidad de Sevilla, la Universidad de Málaga y el Servicio Andaluz de Salud, entre otros, abordarán temas como el deterioro de la memoria en el Alzheimer, los nuevos tratamientos neurodegenerativos, la gestión emocional del cuidador, la actividad física como herramienta preventiva o los derechos jurídicos de las personas afectadas.

Programa de las I Jornadas sobre Alzhéimer y otras Demencias. / E.S.

Entre las sesiones destacadas del programa figuran conferencias sobre el modelo de almacenes de memoria, la prevención del deterioro cognitivo leve, la alfabetización en salud y la atención integral centrada en la persona, además de ponencias dedicadas al papel esencial de las asociaciones de familiares y los servicios sociales comunitario.

El evento, dirigido por Mariagiovanna Caprara y coordinado por Jorge Turanzas Romero, pretende fomentar la formación y la sensibilización social ante una enfermedad que afecta a miles de familias en la provincia. Con esta iniciativa, Los Barrios se posiciona como un punto de encuentro clave para avanzar en el conocimiento, la prevención y la atención del Alzheimer y otras demencias.

Las inscripciones ya están abiertas y pueden formalizarse a través de la plataforma de la UNED Campo de Gibraltar-Algeciras o directamente en AFA Barreño.