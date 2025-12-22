Baloo de 'El libro de la selva' aterriza en Algeciras para enseñar a los niños que reciclar vidrio es "lo más vital"

El oso más carismático de la selva ha llegado a Algeciras con una misión: concienciar a los más pequeños sobre la importancia del reciclaje de vidrio. El parque María Cristina acoge desde ahora un contenedor único que reproduce la figura de Baloo, el entrañable personaje de El libro de la selva de Disney, en una iniciativa que combina educación ambiental con el atractivo de los personajes más queridos de la infancia.

El teniente de alcalde delegado de Medio Ambiente, Javier Vázquez Hueso, y el concejal delegado de Parques y Jardines, Ángel Martínez, han presentado este singular contenedor instalado en la zona infantil del parque, que lleva el lema "Cuida lo más vital", en clara referencia a la canción más conocida del protagonista peludo y su mensaje sobre el cuidado del medio ambiente.

Esta actuación forma parte de una ambiciosa campaña impulsada en colaboración con Ecovidrio, Arcgisa y Disney para fomentar el reciclaje de vidrio de manera atractiva y pedagógica, especialmente dirigida al público infantil. La estrategia busca convertir un gesto cotidiano como depositar una botella en el contenedor verde en una experiencia memorable para los niños.

Un gesto simple con gran impacto ambiental

Vázquez Hueso ha subrayado la relevancia medioambiental de esta práctica: "El reciclaje de vidrio es una acción clave para la sostenibilidad ambiental, ya que por cada botella de vidrio reciclada se puede fabricar otra de iguales características, reduciendo la contaminación atmosférica, la huella hídrica del proceso productivo y la necesidad de extraer nuevas materias primas como la arena de canteras".

El edil ha destacado además el compromiso de la ciudad con la sostenibilidad: "Algeciras ha revalidado en 2025 la Bandera Verde por su compromiso con el reciclaje y mantiene una estrecha colaboración con Ecovidrio, con nuevas campañas previstas para 2026". A lo largo del presente año, el Ayuntamiento ha desarrollado diversas iniciativas como Ecobarrios en siete distritos censales de la ciudad, además de dos campañas de street marketing por las calles de Algeciras.