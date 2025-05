Bahía Park reabre sus puertas el 13 de junio Algeciras. Reserva tus entradas para un día de piscina lleno de diversión

Aunque desde Semana Santa podemos disfrutar de algunos días cálidos, la primavera puede ser traicionera y regalarnos un chaparrón repentino aunque hayamos planeado un día de playa o piscina. Como dice el refrán, hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, fecha a partir de la cual es muy probable que todos los días haga buen tiempo. En el Campo de Gibraltar hay próximamente un evento que se adelanta al verano, pero no mucho: el viernes 13 de junio, Bahía Park reabre sus puertas en Algeciras, marcando el inicio de la temporada estival 2025 con una amplia oferta de atracciones acuáticas para todas las edades. El parque, que ocupa más de 45.000 metros cuadrados y cuenta con 3.000 metros de lámina de agua, se ha consolidado como uno de los destinos de ocio acuático más destacados de Andalucía.

Desde su apertura en 1999, Bahía Park ha sido un punto de encuentro para familias y amantes de la diversión acuática. A lo largo de los años, ha ampliado y renovado sus instalaciones para ofrecer experiencias únicas, como el "Río Jurásico", donde los visitantes navegan entre réplicas de dinosaurios, o el jacuzzi más grande de Andalucía, ideal para quienes buscan relajarse.

Atracciones para todos los gustos

El parque ofrece una variedad de atracciones clasificadas por niveles de intensidad:

Infantiles : Diseñadas para los más pequeños, con áreas seguras y temáticas.

: Diseñadas para los más pequeños, con áreas seguras y temáticas. Moderadas : Como el "Río Salvaje" o el "Zig-Zag", ideales para disfrutar en familia.

: Como el "Río Salvaje" o el "Zig-Zag", ideales para disfrutar en familia. Atrevidas: Para los más audaces, destacan "El Grito" y "El Gran Niágara", que ofrecen descensos emocionantes.

Además, la piscina de olas y las zonas de relax y chill out completan la oferta para todos los públicos.

Servicios y horarios

Bahía Park abrirá diariamente de 11:30 a 19:30. Para quienes ingresen después de las 15:30, se ofrecen precios reducidos. El parque también cuenta con servicios de restauración, heladería, crepería y áreas de descanso. Las entradas ya están disponibles pinchando aquí, con promociones especiales para grupos escolares, academias y familias numerosas.

Con su reapertura, Bahía Park continua siendo un lugar de en entretenimiento de la mayor calidad, adaptado a las necesidades de sus visitantes. Las vacaciones están a la vuelta de la esquina, pégate un chapuzón este verano en Bahía Park.