Aparcar 12 horas por menos de 1 euro: La Línea lanza una oferta irresistible para las rebajas de enero

La Línea de la Concepción vuelve a demostrar su compromiso con el comercio local y la movilidad sostenible. Del 7 al 31 de enero, aparcar en el centro de la ciudad durante las rebajas será más económico que nunca: apenas 0,99 euros por 12 horas. Una oportunidad que el Ayuntamiento, de la mano de Telpark, pone al alcance de ciudadanos y visitantes para dinamizar la actividad comercial y facilitar el acceso al corazón urbano en uno de los periodos más importantes del año para el comercio.

La iniciativa, enmarcada en la estrategia municipal de apoyo al comercio y la hostelería que lidera el concejal Alfonso Lozano desde la delegación de Comercio y Mercados, se materializa a través de los bonos Multipass. Estos pases permiten estacionar en el parking de Constitución Frontera con total comodidad: entrada y salida automática mediante lectura digital de matrícula, sin necesidad de tickets físicos ni esperas innecesarias. Todo se gestiona desde la aplicación móvil de Telpark, donde además los usuarios pueden modificar la matrícula asociada de forma flexible, adaptándose a las necesidades de cada momento.

Pero la novedad de este año va más allá del precio competitivo. En consonancia con las políticas de sostenibilidad que impulsa el consistorio, el programa incorpora un incentivo adicional para los conductores de vehículos eléctricos: un 30% de descuento en las recargas realizadas en los aparcamientos Telpark de la ciudad. Una medida que no solo beneficia al bolsillo, sino que también contribuye a reducir la huella de carbono y el tráfico asociado a la búsqueda de aparcamiento en superficie.

La presentación de la campaña tuvo lugar este viernes con la presencia del alcalde Juan Franco, el concejal Alfonso Lozano y José María Fayos, responsable de Telpark. Durante el acto, el primer edil subrayó el trabajo municipal en materia de movilidad sostenible, que incluye subvenciones y descuentos en el transporte público en autobús, el fortalecimiento de la flota de taxis y las medidas derivadas de la Zona de Bajas Emisiones, que conecta directamente con la peatonalización progresiva del centro urbano.

"Agradecemos la colaboración de Telpark y animamos a la ciudadanía a hacer uso de estos aparcamientos públicos", destacó Franco, recalcando la importancia de estas alianzas público-privadas para mejorar la calidad de vida en la ciudad.

Por su parte, Alfonso Lozano agradeció la implicación de la empresa concesionaria con La Línea y su aportación al desarrollo del comercio y la hostelería local mediante tarifas "bastante adecuadas" que facilitan los desplazamientos al centro. Una valoración compartida por José María Fayos, quien destacó la colaboración estable con el Ayuntamiento y el compromiso de Telpark con "soluciones digitales, accesibles y sostenibles que facilitan la movilidad y apoyan directamente la actividad económica local".

Los bonos Multipass, válidos durante un año desde su adquisición, se pueden conseguir fácilmente a través de la aplicación Telpark. Una inversión mínima que no solo permite disfrutar de las rebajas con total tranquilidad, sino que se convierte en una herramienta útil durante los próximos doce meses para quienes necesiten acceder regularmente al centro de La Línea.