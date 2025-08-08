Andy y Lucas emocionan a Algeciras en su gira de despedida

Algeciras ha vivido en la noche del 8 de agosto una cita cargada de emociones con el concierto de Andy y Lucas, que han hecho parada en la ciudad dentro de su gira de despedida. El dúo gaditano, que pondrá fin a su carrera a finales de este año, ha ofrecido un repaso por dos décadas de éxitos ante un público entregado que no ha querido perder la oportunidad de verlos —ya fuera por primera vez o para repetir— antes de su pausa indefinida.

El Cabaret Festival, que durante agosto llena de música la plaza de toros Las Palomas, ha sido el escenario donde grandes y pequeños corearon temas que han marcado generaciones desde aquel verano de 2003 en el que Son de amores los catapultó a la fama.

Desde entonces, Andrés Morales y Lucas González han conquistado escenarios dentro y fuera de España, acumulando premios y reconocimientos, hasta que la enfermedad de uno de ellos les llevó a tomar la decisión de retirarse.

Sobre el escenario, han sonado himnos como El ritmo de María, Carita morena, Mírame a la cara o Tanto la quería, con momentos especialmente emotivos en canciones como Abuelo, que provocó lágrimas nostálgicas en algunos.

La complicidad entre los artistas y sus seguidores ha quedado patente en cada canción, en cada aplauso y en la emoción compartida que ha traspasado el escenario, consolidando una noche que quedará grabada en la memoria de todos los asistentes.

Entre risas, recuerdos y ovaciones, Andy y Lucas han regalado a Algeciras una noche mágica que a muchos ha sabido a adolescencia y deja en el aire un deseo compartido: que esto no sea un adiós sino solo un “hasta luego”.