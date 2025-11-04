El algecireño José María Galeano, dispuesto a ganar los 200.000 dólares de 'La Isla: Desafío Extremo'

El actor José María Galeano, natural de Algeciras, está dando lo mejor de sí en la nueva temporada de 'La Isla: Desafío Extremo', el popular reality show de Telemundo. El campogibraltareño es uno de los participantes más mediáticos de esta edición, donde competirá dentro del equipo de Los Tiburones con el objetivo claro de hacerse con el gran premio de 200.000 dólares.

Con su habitual sentido del humor y su carácter competitivo, Galeano aseguró en declaraciones al canal, previas al concurso, que está dispuesto a llegar hasta el final. "Si tengo que llevarme los 200.000 dólares y no llevarme a ningún amigo, pues no hay ningún problema", bromeó durante una entrevista junto a sus compañeros Julieta Grajales y Mauricio Islas.

El actor habló también de sus principales dificultades: "A mí lo que me trae mal es la falta de comunicaión con mi gente", explicó, añadiendo que no teme a los desafíos físicos o de supervivencia. "Haré lo que sea, desde comerme un cangrejo o una cucaracha hasta dormir en donde pueda", aseguró Galeano.

Fiel a su espíritu andaluz, también reconoció que echaría de menos uno de sus pequeños placeres diarios: "Extrañaré mucho el vino".

En su cuenta de Instagram, donde acumula miles de seguidores, el algecireño compartió su entusiasmo por esta nueva aventura televisiva: “¡Se viene una aventura única! Me uno a La Isla: Desafío Extremo. Listo para dar espectáculo, ponerme a prueba y vivir una de las experiencias más duras… y a la vez más bonitas de mi vida.”

Nacido en Algeciras el 18 de noviembre de 1979, José María Galeano ha construido una sólida carrera internacional. En España destacó en series como Hospital Central y El Secreto de Puente Viejo, antes de trasladarse a México en 2013, donde su popularidad creció con producciones como Que te perdone Dios y La Doña.

Su proyecto más reciente, la superserie La Jefa, se estrenó el pasado 18 de febrero. En ella interpreta al Duque Medina, el antagonista principal de una trama marcada por el drama, el suspense y la acción.

Con su carisma y determinación, el actor algecireño promete convertirse en uno de los grandes protagonistas de esta temporada de 'La Isla: Desafío Extremo', donde hace todo lo necesario para llegar a casa con el premio.