Algeciras vibrará al ritmo latino con un festival gratuito de cuatro días en la plaza de toros

La plaza de toros de Las Palomas se transformará del 28 al 31 de agosto en el epicentro de la cultura latinoamericana con la celebración del Festival Latino, un evento único en la provincia de Cádiz que promete cuatro jornadas repletas de música, baile, gastronomía y diversión para toda la familia.

La teniente de alcalde delegada de Feria y Fiestas, Juana Cid, junto al director de Producciones Raíces, Rafa Urquiza, presentaron el cartel de un festival que fusiona tradición latina con entretenimiento de calidad. "Queremos que los algecireños y visitantes vivan cuatro días llenos de alegría, música y sabor latino, en un ambiente seguro, gratuito y abierto a todos", destacó Cid durante la rueda de prensa.

El festival arrancará el jueves 28 de agosto con un emotivo tributo a la música colombiana de la mano de Hugo La Clave y su orquesta, dando el pistoletazo de salida a una programación que recorrerá lo mejor de la música latina contemporánea.

El viernes será el turno de rendir homenaje al rey de la salsa con un tributo a Marc Anthony, seguido de la actuación en directo de Omar González y su orquesta. La jornada del sábado promete ser especialmente intensa con un doble homenaje a dos gigantes de la música latina: Juan Luis Guerra y Romeo Santos, completado por la actuación de Andrés Pino y su orquesta.

El broche final del domingo combinará nostalgia y modernidad con tributos a Prince Royce, interpretado por Pablo Hernández, conocido por su participación en el programa La Voz, y el espectáculo de Pablo de Juana y su orquesta.

El exterior de la plaza de toros de Las Palomas de Algeciras acogerá del 28 al 31 de agosto el Festival Latino.

Más allá de la música, el Festival Latino ofrecerá una experiencia gastronómica auténtica con diversos food trucks especializados en cocina latinoamericana y una amplia carta de coctelería típica de la región. Las familias encontrarán su espacio con actividades de animación infantil diarias, que incluirán regalos y entretenimiento adaptado a los más pequeños.

La organización del evento corre a cargo de Producciones Raíces, una empresa con más de una década de experiencia en la gestión de eventos internacionales, incluyendo su participación en el prestigioso Festival Internacional de los Pueblos de Fuengirola, donde han gestionado la representación de Cuba.