Algeciras entra en la casa de Gran Hermano Dúo: Sandra Barrios, confirmada como concursante estrella

Algeciras volverá a estar muy presente en el prime time televisivo. Sandra Barrios, natural de la ciudad, será concursante oficial de la nueva edición de Gran Hermano Dúo, uno de los grandes formatos de Mediaset. Su fichaje fue anunciado por sorpresa durante la primera gala de GH DÚO: Cuentas pendientes, presentada por Ion Aramendi, desatando una oleada de reacciones entre los seguidores del programa.

La joven gaditana, que se convirtió en una de las figuras más comentadas de La isla de las tentaciones 9, confirmó su participación en directo desde el plató, aunque su entrada en la casa de Tres Cantos no se producirá hasta el jueves 15 de enero, una vez concluya su participación en el reality anterior.

Tras hacerse público el anuncio, Sandra Barrios no ocultó su emoción y compartió la noticia con sus seguidores a través de las redes sociales. “Soy concursante oficial de Gran Hermano Dúo. No os imagináis las ganas que tenía de contárselo. Tengo muchísima ilusión y muchas ganas de que me conozcáis más profundamente”, declaró.

La algecireña afronta esta nueva etapa con ambición. “Espero estar a la altura, que guste mi concurso y nos vemos en la final”, afirmó, dejando claro que llega dispuesta a exprimir al máximo la experiencia.

A partir de este jueves, Algeciras tendrá una representante directa en uno de los realities más seguidos de la televisión, con una concursante que promete emociones fuertes, titulares y muchas noches de debate

Durante la gala, Ion Aramendi fue desvelando pistas que apuntaban a una participante de La isla de las tentaciones 9, descartando a varios nombres hasta que Barrios apareció en plató visiblemente nerviosa. “Tengo mucha ilusión y quiero darle una oportunidad a todo el mundo”, confesó, aunque también dejó claro que entra con cautela: “Yo no confío en nadie, pero todo pasa por algo”.

Uno de los grandes interrogantes de esta edición es con quién compartirá concurso, ya que GH Dúo permite entrar acompañado. Sin embargo, Sandra Barrios fue tajante: “Me gustaría entrar sola”, aunque no cerró la puerta a posibles sorpresas relacionadas con su pasado televisivo. Su situación sentimental, cuatro meses después de La isla de las tentaciones, sigue siendo una incógnita que promete dar mucho juego.

Su carisma, su carácter directo y los intensos enfrentamientos que protagonizó en las villas la convirtieron en una de las concursantes más reclamadas por la audiencia. Muchos seguidores pedían verla convivir en la casa de Gran Hermano, y finalmente su deseo se ha cumplido.