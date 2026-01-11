Samantha Vallejo-Nágera sale de 'MasterChef' y su sustituta es una influencer

La empresaria de catering Samantha Vallejo-Nágera abandona el jurado de MasterChef. En los últimos años habían arreciado las críticas por su papel dentro del programa y la productora Shine Iberia ya le había dado otro destino antes de esta cancelación adjudicándole varios especiales navideños y como concursante junto a su hermano Colate de Descomarsters, talent sobre decoración y bricolaje, próximo estreno en La 1.

MasterChef 2026 comenzará a grabarse este lunes, con los nuevos participantes desconocidos, con el relevo de Samantha en el jurado. Al cabo de 13 años es el primer cambio entre los jurados del talent culinario que también tienen un papel de producción en la propuesta de temas, mecánicase invitados. Shine Iberia y TVE han fichado en el ámbito de redes, con una experta femenina más joven, la formadora autodidacta Marta Sanahuja, conocida en el ámbito virtual como Delicious Martha, con sus recetas, didáctica gstronómica y orientaciones saludables. Ella será a partir de ahora la encargada de formar el triplete de presentadores y jurado de las versiones de MasterChef junto a Pepe Rodríguez y Jordi Cruz.

Delicious Martha es un rostro popular en redes con más de dos millones de seguidores en Instagram y se ha destadcado por su cocina sencilla y vistosa que está muy en línea de complementar a la visión de dos chefs de alta cocina como Pepe (El Bohío, en Illescas, una estrella Michelin) y Jordi (tres estrellas por su barcelonés Abac).

Entre los tres crean un grupo reconocido y con un enfoque más próximo a un público joven, aspiración de RTVE para contar más audiencia en el horario nocturno y más relevancia entre los contenidos bajo demanda. Al cabo de 14 ediciones con anónimos-desconocidos, ha llegado el primer cambio en el jurado para remontar en audiencia en estos formatos ya que ni siquiera la versión Celebrity, la que se ofrece en otoño, ha despertado entre el público el interés de las primeras ediciones.

En principio MasterChef contaba con presentadora, la sevillana Eva González, que por entonces, en 2013, conducía también en Canal Sur Se llama copla, y que dejó el programa de La 1 al fichar por Antena 3 en 2018 para incorporarse a La Voz. La productora y la cadena decidió que fueran los jueces los que también condujeran las transiciones en off y se encargaran de las presentaciones y explicaciones en el plató.