Agustín Bravo y Andoni Ferreño pasarán por Algeciras con su obra de teatro 'Se Alquila'

Quién no recuerda a Andoni Ferreño y Agustín Bravo de programas de televisión de esos que hace no tanto se veían en familia, compartiendo el salón y el sofá. Durante los años 90 y los 2000 estos comunicadores presentaron programas tan inolvidables como el Telecupón y diversas galas celebradas por toda la geografía nacional. A día de hoy Bravo continúa trabajando en radio y Ferreño lleva varios años forjando su carrera como actor. La pasión por comunicar de ambos y su relación de amistad les ha llevado a coprotagonizar "Se alquila", una comedia contemporánea en la que los dos personajes se ven envueltos en situaciones surrealistas.

El Teatro Florida de Algeciras acogerá esta obra que será representada el domingo 26 de enero a las 19:00. El guion es de la autoría del hijo de Andoni Ferreño, quien también la ha representado sobre los escenarios. Desde hace un año su padre y Bravo dan vida a estos dos personajes que se conocen en una situación cotidiana: el alquiler de una habitación de la casa de uno de ellos. No te pierdas esta oportunidad de ver a dos grandes profesionales de la televisión ahora también en el teatro. Compra tus entradas pinchando aquí.

Hemos hablado con Agustín Bravo sobre la obra y también sobre esta nueva faceta que están transitando tanto él como su su compañero Ferreño, dando un salto desde los medios de comunicación a los escenarios.

Pregunta.Cuéntenos cómo empezó este proyecto

Respuesta.Andoni y yo ya habíamos trabajado juntos en otra pieza teatral. El hijo de Andoni, Gonzalo, escribió esta obra y la interpretó con el hijo de Ramón Langa. "Se Alquila" tuvo mucho éxito en España y donde arrasó fue en Argentina. Andoni y yo estábamos trabajando juntos en, "Boeing Boeing", y me propuso coprotagonizar con él esta. Adaptó el guion y acepté. En "Se Alquila" hay dos personajes, uno de ellos alquila una habitación de su casa y le hace una especie de test a un interesado, que les lleva a verse envueltos en situaciones extrañas.

P.¿Por dónde la habéis representado?

R.Hemos estado ya en Bilbao, en Oviedo, en varias localidades de Extremadura, en varias localidades. También en varios municipios de Madrid. Dentro de tres semanas vamos a Granada, al Teatro Isabel la Católica. La verdad es que el público está respondiendo genial. Estamos llenando constantemente. Además es una obra que dura lo justo, 70 minutos, que no es lo típico. Es un bocado perfecto.

P.¿Cuándo comenzasteis?

R.Hace un año, la estrenamos en enero del año pasado, desde entonces hemos estado de gira.

P.¿Tenéis previsto final de gira?

R.Sí, yo calculo que cerca del verano tomaremos la decisión de entrar en algún teatro y estar fijos.

P.¿Cómo ha sido el salto de los medios de comunicación al teatro?

R.Ese cambio la verdad es que yo no lo noto, lo he solapado.Yo ahora mismo estoy en la radio, en Onda 0 aquí en Madrid. Ahora estoy haciendo mi programa y lo mismo esta tarde quedo con Andoni y ensayamos. Para mí es parte de lo mismo.

R.Para mí comunicar con un texto aprendido o delante de un micrófono, improvisar, es básicamente lo mismo, pongo en funcionamiento los mismos mecanismos. O ser divertido, que a mí me gusta ser divertido. Si comunico en radio y en televisión me gusta ser divertido, y en el teatro también me gusta darle mi toquecito. La verdad es que no es un Agustín Bravo muy diferente. Lo que sí me sorprende es que la gente me llame actor. He hecho cosas en la tele, he colaborado en series... Es típico cuando tienes popularidad y estás en un canal de televisión, te llaman para que colabores, y lo he hecho. Incluso con Andoni hicimos una telenovela, "Amar es para siempre". Yo aparecía como antagonista de él y estuvo muy bonito porque fue un homenaje a nuestra etapa como presentadores en Telecinco. Hasta salimos en la portada de Telenovela, para mí es un hito. Estoy muy contento.

R.Lo hago con mucha naturalidad como hago todo en mi vida. Es lo fundamental para mí: la naturalidad y la profesionalidad. A mí lo que más me cuesta es aprenderme los guiones, porque mi base laboral ha sido siempre improvisar delante de un micrófono. Pero bueno, en este caso tengo a Andoni enfrente y no me asusta, él me da mucha seguridad y le quita hierro a todo. Además vamos juntos en el coche, como dos adolescentes. Nos reímos mucho haciendo la obra y nos volvemos juntos a casa, es un sueño.

P.¿Qué puede contarnos del Campo de Gibraltar?

R.Conozco a muchos compañeros de COPE Sevilla, donde estuve trabajando y viviendo, como Rafa Almansa. Siempre me han hablado muy bien del Campo de Gibraltar. Me han invitado muchas veces y he hecho presentaciones, es para mí un sitio por el que paso mucho.

Se Alquila

Se Alquila es una divertida comedia que narra las peripecias de dos personajes, interpretados por Andoni Ferreño y Agustín Bravo. La obra transcurre en un piso de alquiler donde uno de los actores alquila una habitación al otro. Durante su encuentro, comienzan a suceder situaciones imprevistas que crean momentos de risa y diversión. Se Alquila es una comedia delirante con personajes muy identificables en una sociedad donde pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos y en realidad nada es lo que parece.