Agenda cultural en Algeciras: conciertos, teatro y exposiciones del 14 al 19 de octubre

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Algeciras ha preparado una amplia programación de actividades culturales para la próxima semana, con propuestas que se desarrollarán en distintos espacios de la ciudad.

Martes 14 de octubre: Jornadas de voluntariado ‘Camino del Estrecho’

Las actividades comenzarán el martes 14 de octubre, a las 17:00, en el Centro Documental José Luis Cano, con la celebración de las Jornadas de voluntariado Camino del Estrecho, organizadas por el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la Diputación de Cádiz en el marco del programa INTERREG España–Portugal (Unión Europea).

El encuentro cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Algeciras, a través de sus Delegaciones de Deportes y Turismo.

Miércoles 15 de octubre: conferencia sobre el 50 aniversario de Tría 75

El miércoles 15 de octubre, a las 19:00, también en el Centro Documental José Luis Cano, se celebrará una conferencia en torno a la exposición 50 Aniversario de Tría 75, impartida por Andrés Bolufer Vicioso., que contará con la presencia de Antonio López Canales, miembro de Tría 75.

La cita está organizada por la Asociación Memoria de Algeciras, con la colaboración de la Delegación de Cultura.

Viernes 17 de octubre: arte y música en el José Luis Cano y el Paco de Lucía

El viernes 17 de octubre, a las 19:30, el Centro Documental José Luis Cano acogerá la presentación de la exposición Los 5 sentidos y 1 pelo, de los artistas Vicente Ruiz y Esther Rubio, organizada por la Delegación de Cultura. A continuación, a las 20:00, se celebrará la inauguración oficial de la muestra en el mismo espacio.

Ese mismo día, a las 20:00 horas, el Centro de Interpretación Paco de Lucía será escenario del concierto Va por ti, Paco de Lucía, ofrecido por el pianista Arturo Pareja Obregón, quien rendirá homenaje al genio algecireño con quien mantuvo una estrecha relación personal y artística.

Sábado 18 de octubre: pintura y humor

El sábado 18 de octubre, de 10:30 a 12:00, el Museo Municipal de Algeciras acogerá un taller de pintura impartido por Silvia Eulordy, organizado por la Asociación Recrearte Algeciras.

Por la noche, a las 20:30, el Teatro Florida presentará el espectáculo de humor Estamos en crisis… ¿Y qué?, protagonizado por Paco y Maitel.

Domingo 19 de octubre: teatro para cerrar la semana

La programación cultural de la semana concluirá el domingo 19 de octubre, a las 19:00, con la representación teatral El Submarino, protagonizada por Arantxa de Miguens y Luis Mottola, también en el Teatro Florida.