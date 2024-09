Abre un nuevo local de Carl’s Jr. en Algeciras

Las mejores hamburguesas 100% Angus llegan a la barriada de Los Pastores de Algeciras, con un espectacular restaurante tipo chalet de más de 500 m2 y capacidad para acoger a más de 200 personas, que podrán disfrutar de sus “Bigger Better Burger”, famosas en todo el mundo por su tamaño y sabor, así como de una atención al cliente personalizada y de calidad, que marcan la diferencia

Además el nuevo Carl’s Jr. dispone de servicio a coche Auto Carl’s, donde los clientes podrán hacer sus pedidos para llevar directamente desde sus vehículos, así como servicio Take Away y entrega a domicilio, través de las plataformas de Glovo, Uber Eats y Just Eat.

Carl’s Jr. refuerza su presencia en Cádiz con su cuarto restaurante en la provincia. Esta es la segunda apertura en el Campo de Gibraltar en menos de dos meses, tras la reciente inauguración llevada a cabo en el mes de junio en la localidad de Los Barrios. Ambos restaurantes se unen a los otros dos Carl’s Jr. situados en Jerez de la Frontera y en la Playa de la Victoria, que abrieron sus puertas en 2022 y 2023 respectivamente.

Esta es una de las pocas marcas del sector con Certificado de Conformidad, que garantiza que sus hamburguesas son de carne fresca 100% Angus Controlado, procedente de proveedores españoles homologados. Además, ofrece carne fresca de pollo 100% solomillo y pechuga, preparada a diario y en el momento en sus restaurantes.

Imagen promocional de Carl's Jr.

Los orígenes

Carl’s Jr. celebró en julio de 2021 su 80º Aniversario a nivel mundial. Ocho décadas desde que en 1941 Carl Karcher y su esposa Margaret montaran su primer carrito de perritos calientes en Los Ángeles. Desde entonces, Carl’s Jr. ha sido todo un ejemplo de apuesta por la calidad e innovación en el sector, hasta convertirse en lo que es hoy: una de las mayores cadenas de Restauración a nivel global, con más de 4.000 establecimientos en más de 40 países repartidos por todo el mundo.

En la actualidad el grupo Avanza Food, propiedad del fondo de capital inversión Abac Solutions y de su equipo directivo, es una de las principales plataformas multimarca de Restauración Organizada que operan en nuestro país. Los dos pilares fundamentales de Avanza Food son, por un lado, su división de Restaurant Brands, desde la que se gestionan sus marcas internacionales: Carl’s Jr., de la que es Master Franquiciado en España, Portugal y Andorra, y Tony Roma’s de la que es propietario en España, Francia, Portugal y Andorra.

Hoy por hoy Avanza Food se encuentra inmerso en un Plan de Expansión en España, con el objetivo de alcanzar los 100 Carl’s Jr. en 2026 y doblar la red de Tony Roma’s. Y por otro, se encuentra su división de Heineken Licenses, desde la que gracias a una alianza estratégica con Heineken España, se ofrece un soporte integral a más de 300 restaurantes de las marcas Official Irish Pub, Gambrinus y Cervecería Cruz Blanca.