La Villa de Dolly & Parton: come como en casa en el centro de Algeciras

Si Dolly Parton pasara por Algeciras, estaría encantada de visitar la villa que lleva su nombre en el centro de la ciudad. La Villa de Dolly & Parton es un restaurante de comida saludable que abrió sus puertas el pasado mes de noviembre. Pero no solo eso, es también una cooperativa que colabora con otros proyectos afines y que "busca fomentar la economía social". Es un espacio acogedor en el que los miembros de la familia de 4 patas son bienvenidos. Hemos tenido la suerte de echar la mañana con Carmen y Jose, quienes están al frente de este negocio respetuoso con las personas, los animales y el medio ambiente. También nos acompañó Coco, un amigo que frecuenta esta acogedora Villa de vez en cuando.

Carmen y Jose se conocen desde hace mucho tiempo y siempre han tenido la intuición de que acabarían colaborando en algún proyecto compartido. Hace un año decidieron que había llegado el momento, y a pesar de venir del campo de las Telecomunicaciones, querían trabajar en un negocio relacionado con el bienestar y el cuidado de la alimentación. Después de años de experiencia en la hostelería, con mucha ilusión emprendieron esta aventura que abre una puerta a una alimentación sana y un espacio diferente, con una carta viva que va cambiando según la temporada en la que se pueden encontrar una gran diversidad de platos cuidadosamente elaborados.

Son personas comprometidas que han apostado por abrir un negocio en la ciudad que habitan, Algeciras, con el propósito de ofrecer algo diferente a sus vecinas y vecinos: platos saludables elaborados de forma respetuosa que gusta por igual a todos los paladares y a personas veganas, vegetarianas y omnívoras. Además, buscan reanimar la actividad hostelera del centro, apostando por brindar diversidad a su ciudad. La Villa de Dolly & Parton está situada en un local rústico de tonos pálidos decorado con flores, entre la Plaza Alta y el Mercado de abastos.

Comida hecha como en casa sin gluten

Uno de los principios de este restaurante es no depender de ingredientes precocinados. En su cocina las materias primas son guisadas a diario para llevar a cabo quesadillas, lentejas, nachos, hamburguesas, paellas, pasta o ensaladilla rusa. Prácticamente la totalidad de sus platos son veganos y ninguno de ellos contiene gluten. Las personas celíacas podrán disfrutar de la totalidad de la carta de La Villa de Dolly & Parton, ya que garantizan que no hay presencia de gluten en ningún utensilio de cocina. No obstante, elaboran unas croquetas veganas y crujientes exquisitas, rebozadas con un ingrediente secreto.

Su clientela es local y también internacional. Las personas que visitan Algeciras y pasan por La Villa de Dolly & Parton agradecen encontrar un restaurante con comida vegetariana y vegana de tan alta calidad. "Los sitios lo hacen los establecimientos", nos comentan, y por ello confían en la importancia de su proyecto. De la comarca recomiendan los establecimientos: AguavientoWaterwind, una furgoneta que recorre el Campo de Gibraltar con platos de comida ecológica y con alma, La Línea Verde en La Línea, La Chilimosa y El Brío en Tarifa. Se inspiraron para el nombre en la artista Dolly Parton porque es un muy polifacética, emprendedora y comprometida, un ejemplo a seguir, que encajaba a la perfección en su proyecto.

Menús temáticos

De lunes a viernes no festivos La Villa de Dolly Parton prepara menús temáticos para almorzar. Cuestan 10 euros con postre incluido, y si solicitas una tarjeta, tras 10 menús el 11 te sale gratis. Cada día hay algo nuevo: los lunes son de comida saludable, los martes de pasta, los miércoles de arroz, los jueves de cuchara, y los viernes sabrosa para comenzar el fin de semana.

Hoy, jueves 8 de febrero, se comen callos

Para el día de hoy Carmen ha preparado unos callos veganos que nada tienen que envidiarle a los callos que hemos conocido hasta ahora. Los tiempos cambian, y las necesidades, gustos y preferencias alimenticias también. Afortunadamente, en la actualidad hay mucha diversidad de alimentos que no provienen de animales y a los que tenemos muy fácil acceso. En el caso de este plato, el chorizo está elaborado con proteína vegetal, por lo que no tiene colesterol y nos sientan mejor.

Horarios y fechas especiales

La Villa de Dolly & Parton abre de lunes a miércoles para almuerzos, y jueves, viernes y sábados almuerzos y cenas. Elaboran comida para comer en el local y también para llevar. Este San Valentín, de forma especial, abrirán también para la cena, y tendrán sorpresas con las que deleitar a las personas enamoradas que pasen por allí.

Quizá a Dolly Parton le pille un poco lejos Algeciras. Tú que la tienes cerca, puedes disfrutar de la rica comida y compañía que vas a encontrar en La Villa de Dolly & Parton.