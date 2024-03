Torrijas con pistacho, una combinación que tienes que probar en las pastelerías Okay

El mundo de las torrijas es infinito. En cada casa se prepara de una forma diferente según la tradición de la familia, y en los comercios, tanto en restaurantes como en despechos de pasteles y dulces, se experimenta con nuevas combinaciones y sabores para lograr torrijas únicas.

En las Pastelerías Okay del Campo de Gibraltar las torrijas de pistacho y las torrijas de Nutella son una invención que vuela. Las tienen en las tiendas de La Línea, San Roque, Pueblo Nuevo y en la plaza Alta de Algeciras.

Hay que ir pronto a por ellas porque están teniendo un gran éxito debido a la dulce y acertada combinación. El pistacho es un ingrediente muy utilizado en la pastelería árabe y también en la italiana, y esta casa ha sabido combinarlo con una receta tradicional de Semana Santa que ya de por sí causa sensación. Las pastelerías Okay cuentan con una amplia oferta de dulces típicos para esta época, así que podrás encontrar en sus vitrinas bollos de cuaresma, tartas de pascua y por supuesto torrijas.

Si todavía no las has probado estás a tiempo. Disfruta de todo el sabor de la Semana Santa con un toque especial gracias a las creaciones culinarias de pastelerías Okay.