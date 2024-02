Talleres, exposiciones y mercadillo en las Jornadas de Arte Camp! en Algeciras

Los días 20, 21 y 22 de febrero, la Escuela de Arte de Algeciras invita a estudiantes de cualquier disciplina y a toda la población interesada a compartir con el alumnado y profesorado un montón que cosas que han preparado: talleres, ponencias, mercadillos, exposiciones y otras actividades en torno al Arte y el Diseño. Profesionales y personas expertas del sector de cada uno de los estudios que se ofertan en la Escuela ofrecerán sus experiencias artísticas y profesionales mediante talleres.

Si nunca has visitado uno de los edificios más particulares de la ciudad, la casa de la Escuela de Arte, este es un buen momento para conocerlo y además, saber qué disciplinas artísticas puedes aprender en Algeciras.

Además, el alumnado egresado presentará sus Proyectos Integrados en «Exponentes», y el público podrá conocer cuáles son las corrientes creativas más actuales. Los ciclos formativos abrirán sus puertas para ofrecer una experiencia completa de sus estudios. Y además podrás participar en el VIVAC, mercadillo de intercambio de Arte.

Programación

El 20 de febrero se presentan las jornadas por la mañana. Además se inaugura la exposición de Proyectos Finales en la sala oblicua, ¡con churros para todas las personas asistentes! Después habrá diversos talleres sobre técnicas cerámicas, cómic, ilustración y fotografía.

El 21 de febrero el alumnado de último curso nos hablará de sus proyectos finales. Durante la mañana también habrá talleres, en este caso sobre técnicas como la estampación, la cianotipia, oratoria, dibujo y encuadernación.

El día 22 de febrero es la jornada de puertas abiertas para que estudiantes de instituto y personas interesadas puedan conocer los programas educativos y las especialidades que pueden aprenderse en la Escuela de Arte de Algeciras. Además, durante la mañana estará montado el mercadillo VIVAC y habrá sorteos.

Las Escuelas de Arte son puntos de encuentro en los que personas muy diversas pero con algo muy fuerte en común, la necesidad de crear, pueden colaborar y aprender las unas de las otras. Si alguna vez has pensado que te gustaría ser artista, pero que tú no vales para eso, que eso es para otros, no te lo pienses más y visita las Jornadas Camp! Es una buena oportunidad para conocer la Escuela de Arte de Algeciras, un lugar en el que aprender técnicas artísticas que pueden servirte para tu vida cotidiana.