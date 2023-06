El spa de cerveza en el que puedes relajarte a media hora de Tarifa

Juan Sánchez, empresario con más de 20 años de experiencia en el sector de spas y balneoterapia, ha sido el encargado de llevar hasta Zahara de los Atunes uno de los pocos Beer Spa de España. A tan solo media hora de Tarifa, los interesados pueden disfrutar desde hace varios años de una innovadora sesión relajante con las propiedades beneficiosas de la cerveza.

La cerveza es una de las bebidas más consumidas en Europa y en España, pero, en este caso, su utilidad va a ser totalmente distinta a la que estamos acostumbrados. En el Beer Spa situado en el Hotel Tui Sensimar Zahara Beach & Spa de cinco estrellas, los clientes podrán disfrutar de un circuito y tratamientos faciales y corporales a base del "líquido de oro".

Según la web oficial de la empresa pionera en esta iniciativa en el país, la actividad consiste en "la inmersión en unos baños de agua a la que se le añaden los componentes de la cerveza. Las barricas de iroko, dotadas de jacuzzi, se llenan de agua a 38º aproximadamente y, una vez llena, se le añaden una mezcla de lúpulo, cebada y levadura de cerveza, avena coloidal y canela en polvo. Activos puros que se aplican directamente en el baño y así aprovechar todas sus propiedades aromáticas, hidratantes, nutritivas, detoxificantes y reepitelizantes".

Dichas propiedades estimulan el metabolismo, previenen y combaten la flacidez, ayudan a la renovación de las células cutáneas, eliminan sustancias dañinas del cuerpo, relajan la tensión interna y externa y reducen la fatiga y el estrés.

La cerveza que se utiliza no está fermentada en alcohol, puesto que así perdería todas las propiedades y vitaminas que aportan el resto de sus componentes. Tampoco puede beberse al no producirse esa fermentación. No obstante, a lo largo del circuito puedes encontrar distintos grifos para disfrutar de una jarra y una degustación de aperitivos, todo ello limitado a la zona de baño.

Para reservar en los servicios que ofrece este Beer Spa solo tienes que acceder a su página web y seleccionar la opción que más te guste o te apetezca.