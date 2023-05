Rutas en motos de agua en el Campo de Gibraltar: precios y recorridos para este verano

Recorrer la costa del Campo de Gibraltar en moto de agua puede ser una actividad alternativa para este verano, no obstante, disfrutar del mar y del subidón de adrenalina tiene su precio y precisamente, no es una opción para todos los bolsillos, aunque quién no se ha dado un capricho alguna vez. Desde Vivir el Sur, te dejamos una recopilación de algunas rutas que pueden realizarse en la comarca.

Multiaventura Paloma

La empresa de Tarifa ofrece dos rutas guiadas elegidas por el equipo basándose en las condiciones meteorológicas de la jornada.

La primera parte de la playa de Los Lances rumbo a la Isla de las Palomas. Desde allí se hace una visita al Faro de Tarifa, las canteras Romanas y las cuevas de la isla para partir hasta playa Chica y la caleta antes de llegar a la Torre de Guadalnes. Mientras tanto, los participantes en la actividad disfrutan de las vistas de los Cerros del Estrecho y del continente africano.

La segunda ruta sale de la playa de la peña camino a Valdevaqueros y Punta Paloma. Como no, allí toca parada obligatoria en la duna y las calas de Paloma Baja, además de en las piscinas naturales de Bolonia.

El alquiler de la moto de agua para ambas actividades tiene un precio de 80 euros por media hora, 150 euros por una hora y 220 euros por una hora y media. Todo ello para dos personas e incluye todo el material necesario y el seguro de responsabilidad civil y de accidente.

Yumping

La web para buscar actividades deportivas Yumping, hace un resumen de varias rutas que parten de Sotogrande y sus precios. A pesar de no especificar la empresa a cargo, puedes reservar la plaza desde sus enlaces.

Ruta en moto de agua al Peñón de Gibraltar. Desde el Puerto Deportivo de Sotogrande parte esta ruta hasta Gibraltar. Con una duración de una hora y un precio de 170 euros por una moto biplaza, los monitores expertos se encargan de enseñarte a manejar el vehículo acuático a través de la Playa de la Hacienda.

Circuito por Sotogrande. En esta ocasión, también en el Puerto Deportivo de Sotogrande, la ruta está limitada en un circuito cerrado. El trayecto puede realizarse en 20 minutos o en media hora, dependiendo de la elección, lo que hace que varíe el precio desde 60 euros que puede costar el primero, hasta los 90 de los que parte el segundo. Al igual que en la anterior opción, las motos son biplaza.

Ruta en moto de agua a La Línea. El trayecto une el Puerto Deportivo de Sotogrande con el Puerto Deportivo de La Alcaidesa de La Línea en unas dos horas. Las motos biplaza permiten compartir una aventura cargada de adrenalina por un precio de 290 euros.