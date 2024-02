¿Te has planteado hacer 'caravaning' en el Campo de Gibraltar? Consulta dónde alquilar tu autocaravana

Irse de vacaciones en autocaravana se ha convertido en una opción a la que se han pasado muchos viajeros y familias. En el Campo de Gibraltar hacer turismo en este tipo de casa motorizada resulta muy cómodo, ya que las carreteras son buenas y existen campings donde poder pernoctar.

En España no existía inicialmente una cultura arraigada a la caravana. El país experimentó un retraso en la introducción de este estilo de vida, ya que la primera caravana fue creada en 1885 y la primera autocaravana en 1890, pero no fue hasta 1948 que aparecieron los primeros campings en Europa.

En los inicios del viaje autónomo sobre ruedas en España, durante los años 50, las familias pioneras utilizaban tiendas de campaña para poblar los montes y costas españolas durante el periodo estival. En esa época, también se popularizaron las acampadas para jóvenes, con tiendas de campaña canadienses y la introducción del saco de dormir.

En los años 50 y 60 surgieron los primeros campings en España, inicialmente como terrenos para acampar, pero gradualmente se fueron equipando con servicios básicos a solicitud de los campistas. Aunque en el resto de Europa la cultura campista ya estaba establecida, en España, la industrialización avanzó lentamente, y fue en los años 60 que se adquirieron los primeros remolques-tienda y caravanas.

En los años 70, las furgonetas Volkswagen se popularizaron como una alternativa accesible para aquellos que no podían adquirir una caravana o autocaravana. Con el tiempo, las marcas adaptaron el interior de las furgonetas, surgiendo las camper vans, especialmente diseñadas para parejas.

Si aún no has dado el salto a viajar por tu cuenta, de forma independiente y decidiendo la ruta día a día, te contamos algunas de las ventajas e inconvenientes que presentan esta particular forma de hacer turismo que se ha puesto de moda sobre todo después de la pandemia.

Ventajas de viajar en autocaravana

Despertar en entornos idílicos: posibilidad de amanecer en lugares únicos y permitidos para estacionar, como playas o áreas naturales, ofreciendo una experiencia inolvidable.

Movilidad personalizada: la autocaravana ofrece movilidad total, permitiendo visitar más destinos en menos tiempo sin las limitaciones de los check-in en hoteles o aeropuertos.

Libertad y flexibilidad en los planes: cambios de planes sobre la marcha, adaptando la ruta según los gustos y preferencias, brindando una verdadera libertad de viaje.

experiencia inolvidable para niños: los más pequeños de la familia disfrutan de actividades y juegos familiares, promoviendo fuertes lazos familiares y evitando distracciones tecnológicas.

comodidad y seguridad: diversos tamaños y distribuciones de autocaravanas que se ajustan a las necesidades, con énfasis en la importancia de la comodidad y seguridad.

libertad en la mesa: la posibilidad de cocinar en la autocaravana es un lujo y además reduce los gastos en restaurantes.

relaciones personales: mayor tiempo en familia sin distracciones cotidianas, promoviendo relaciones más fuertes, y posibilidad de interactuar con otros autocaravanistas.

Desventajas de viajar en autocaravana

Costos significativos: la compra o alquiler de una autocaravana implica un desembolso importante, sumado a los gastos durante el viaje como combustible, peajes y estancias.

Espacio interior limitado: aunque están bien diseñadas, las autocaravanas ofrecen un espacio interior relativamente pequeño en comparación con apartamentos o hoteles.

Desafíos de estacionamiento: en ocasiones se dan dificultades para encontrar estacionamiento debido a las dimensiones del vehículo, aunque cada vez hay más áreas específicas para autocaravanas.

Gestión de recursos y autonomía: necesidad de monitorear los depósitos de agua y combustible, así como la autonomía energética, lo cual puede requerir paradas estratégicas.

Viajar en autocaravana ofrece una experiencia única con sus propias ventajas y desventajas. Dependerá de las preferencias individuales y el enfoque en la flexibilidad, libertad y contacto con la naturaleza para determinar si esta forma de turismo es la adecuada.

Alquileres de autocaravana en el Campo de Gibraltar

Existen multitud de establecimientos en los que puedes alquilar a tu compañera de viaje. Ya vayas en familia o en solitario, esta forma de viajar es una mezcla entre aventura y comodidad. Consulta aquí las diferentes tiendas que podrán asesorarte en los municipios del Campo de Gibraltar:

Tarifa

https://windycamper.com/

https://autocaravana-sur.es/

Algeciras

http://tromcaravan.com/

https://bahiavan.com/

https://autocaravanaspiqueras.com/alquiler-autocaravanas-algeciras/

https://autocaravanaselkoala.com/

Los Barrios

https://tarifacamper.es/

https://www.autocaravanaselestrecho.com/contacto/

https://prokamper.es

https://nomadcaravaning.com/

San Roque

https://www.autocaravanasbehappy.com/

https://micasitaviajera.com/