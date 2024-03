El Pub Kiss celebra su 11 cumpleaños con buena música, regalos y sorteos

Vivas donde vivas, seguro que has escuchado hablar del Pub Kiss de Algeciras, un lugar frecuentado por amantes de la buena cerveza y el rock and roll. Este fin de semana no puedes perderte una cita imoprtante con el Kiss, ya que cumple once años.

El Kiss recibió el año pasado el reconocimiento de Establecimiento con Solera, ya que el pub Kiss primigenio abrió sus puertas en el año 1986. Sus dueños son desde hace once años Julián Herrera y Francisco Amores y este sábado van a celebrarlo por todo lo alto. Como reza en la placa que les ha sido entregada el pub “es un templo del rock, de los artistas y de los buenos cerveceros".

Plan del día

Apertura a las 16:00. Estreno mundial de la banda de Chiclana "Miedo al Monstruo" que presentará sus nuevas canciones de estilo hardcore. Continuará la música durante la tarde con Dj Mori poniendo pinchando vinilos. Por la tarde se pasará por el Pub Kiss el Comando Thunderbitch con regalos para la clientela. Además, El pub también sorteará regalos como varios lotes de cerveza, entradas de fútbol para ver el Algeciras, pins, pulseras... y además, un gran premio: almuerzo o cena degustación para dos personas en Restaurante Cepas valorado en 150€, que incluye postres t botella de vino.

Pásate por el Pub Kiss y sopla las velas al ritmo del rock and roll, ¡y que cumplan muchos más!