Cómo actuar ante las principales picaduras de animales en la playa

En el verano hay picaduras mucho más molestas (y en ocasiones hasta peligrosas) que las clásicas provocadas por los mosquitos y otros insectos, sobre todo cuando nos adentramos en el mar.

La llegada masiva de miles de seres humanos a nuestras costas en estos calurosos meses provoca que, al entrar en su entorno, nos podamos encontrar con animales provistos de defensas naturales. Ya sea por mala suerte o simple descuido, o bien por imprudencia, un encontronazo de estos nos puede provocar una desagradable sorpresa.

Dependiendo de la intensidad o localización de la picadura, o de problemas previos que presente la persona afectada y que puedan agravarse, la picadura de cierto tipo de medusas y algunas especies de peces puede provocar desde un dolor importante hasta consecuencias más graves si no se sabe actuar en el momento o no se acude a un puesto de socorro.

Medusas

La picadura de medusa produce una sensación inmediata de dolor y picor intenso, acompañada de la progresiva inflamación y enrojecimiento en la zona afectada y la posible la aparición de ampollas, especialmente en los niños.

Dependiendo de la gravedad del contacto o de cómo se haya tratado en las primeras horas, las lesiones cutáneas pueden desaparecer en pocos días o incluso persistir durante semanas.

En el Mediterráneo habitan unas 300 especies de medusas de las 4000 conocidas en el mundo, pero ninguna con veneno letal. En las costas Atlánticas, sí se puede encontrar la carabela portuguesa, Physalia physalis. Aunque no sea exactamente una medusa, sino una colonia de diferentes organismos, actúa deforma similar con un veneno muy potente y doloroso, que incluso ha llegado a ser mortal en los casos más extremos. Claramente reconocible por su parte flotante, una especie de bolsa azulada semitransparente rellena de gas de unos 30 centímetros, en ocasiones sí puede aparecer frente a las costas Mediterráneas tras atravesar el Estrecho.

¿Qué hacer si me pica una medusa?

Lo primero y obvio, para evitar problemas, es no bañarse en presencia de estos animales. En el caso de que ya haya ocurrido la picadura es conveniente seguir estos pasos:

No frotar la zona afectada, ni con arena ni con toallas, paños o ropa.

Retirar de la piel si hay restos de tentáculo visibles, pero siempre con pinzas o guantes para no tocarlos directamente.

Lavar la herida con agua salada o suero fisiológico sin frotar, pero NUNCA con agua dulce , ya que ésta activa las células urticantes (cnidocistos) y aumentaría la cantidad de toxina inyectada en nuestra piel, empeorando los síntomas. También es recomendable lavar la herida con vinagre, que degrada los cnidocistos de las medusas pero sin activarlos

Aplicar cuanto antes frío seco sobre la zona afectada , con una bolsa de hielo y un paño (nunca directamente sobre la piel a no ser que sea agua marina congelada) o un gel frío pero sin contacto directo. El frío sirve para aliviar el dolor y degradar el veneno. Mantener el frío sobre la zona de la picadura durante unos cinco minutos. Si el escozor no se detiene, aplicar frío otra vez durante cinco minutos más.

Por supuesto, nada de aplicar orina en la herida. Además de ser un bulo bastante desagradable sería incluso contraproducente, ya que la orina contribuiría a extender el agente tóxico de la medusa e incluso agravar la erupción cutánea.

En caso de duda, acuda a la caseta de socorro más cercana, donde podrán aplicarle el tratamiento más adecuado.

Si el estado de la víctima empeora a pesar de haber aplicado frío y comienza a sufrir alteraciones respiratorias, cardíacas o convulsiones, hay que desplazarla urgentemente al hospital más cercano.

Ya en casa, para evitar que la herida se infecte, es recomendable la aplicación de un antiséptico tres o cuatro veces al día y limpiar la herida una vez al día durante una semana hasta que cicatrice completamente.

También hay que tener en cuenta que la sensibilidad al veneno aumenta

con el número de picaduras, por lo que las personas que las han sufrido más de una vez pueden presentar una reacción más severa en una nueva ocasión.

Pez araña

El nombre de pez araña se aplica a dos especies de peces muy similares y relacionadas de la familia de los traquínidos, el Trachinus araneus y el Trachinus draco, que podemos encontrar en nuestras costas, tanto en el litoral mediterráneo como en el atlántico.

Este pez suele encontrarse enterrado en la arena, donde se oculta para cazar. Es más común hallarlo en fondos marinos arenosos a unos 50 metros de profundidad. Sin embargo, durante el verano se les puede ver más cerca de la costa, lo que provoca sus encontronazos con los bañistas cuando una persona está nadando o andando en la playa a poca profundidad. Además, en época de desove suelen ser muy territoriales y más agresivos y ésta coincide precisamente de junio a agosto.

Su picadura se produce mediante de las espinas venenosas que tiene sobre sus branquias y en su aleta dorsal y produce un dolor muy intenso que aumenta progresivamente. Otros síntomas son la inflamación y sensación de hormigueo en la zona afectada, además de dolor de cabeza, náuseas e incluso vómitos.

¿Qué hacer si te pica un pez araña?

Limpiar y desinfectar la herida

y desinfectar la herida Retirar la espina clavada, preferiblemente con pinzas

No hacer torniquetes ni cortes

Sumergir la zona de la picadura en agua muy caliente al menos 30-60 minutos. La toxina del veneno del pez araña es termolábil , con lo que se destruye con el calor.

Sumergir la zona de la picadura en agua muy caliente al menos 30-60 minutos. La toxina del veneno del pez araña es termolábil, con lo que se destruye con el calor.

Siempre que sea posible, acudir a un puesto de socorro. Si el dolor no se reduce con la aplicación de calor o aparecen síntomas graves, acudir a un centro médico.

Revisar la vacunación contra el tétanos.

Rayas

Los peces rajiformes están emparentados con los tiburones y son fácilmente distinguibles por su forma aplanada. Su mala fama viene derivada de la presencia, en algunas de ellas, de aguijones venenosos en su cola que pueden provocar serios problemas al bañista o al buzo que tenga la mala fortuna de sufrir su picadura.

En el Mediterráneo y en el Atlántico cercano al Estrecho pueden encontrarse diferentes especies de rayas. Son animales generalmente inofensivos si no se les molesta. No atacan sin interacción previa y muchas de ellas ni siquiera disponen de aguijón como las rayas mosaico, de boca rosa o torpedo (aunque ésta produce descargas eléctricas no letales pero sí dolorosas).

Sí tienen aguijón la águila de mar (Myliobatis aquila) y la pastinaca o raya látigo común (Dasyatis pastinaca) pero como arma defensiva que el animal emplea sólo cuando se siente atacado. El aguijón está situado encima de la cola y es reemplazado por otro cada cierto tiempo o tras un ataque, por eso algunas rayas presentan dos o tres aguijones a la vez.

El veneno es producido por un tejido glandular situado ubicado detrás del aguijón que desarrollan desde su fase embrionaria, de forma que una raya recién nacida ya dispone de veneno. Además de su toxicidad, las púas presentan dientes de sierra, con lo que en el ataque puede producir una herida abierta en la piel, además de poder romperse y dejar restos clavados.

Qué hacer ante la picadura de una raya