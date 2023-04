Las siete canciones de Malú en 'Acoustic Home'

La serie documental de la plataforma HBO Max Acoustic Home ha estrenado este viernes 14 de abril el cuarto episodio de su segunda temporada. La protagonista de esta cita es Malú, la cantante y embajadora de Algeciras, que llega hasta Lanzarote para abrirse en canal ante las preguntas de Mikel Corral e interpretar siete canciones que han marcado su carrera.

La artista ofrece un concierto acústico en los Jameos del Agua, un lugar idílico del archipiélago canario, que pondrá la piel de gallina a todos los espectadores. Las canciones elegidas representan distintos momentos de su trayectoria musical de más de 20 años, un camino que ha estado marcado por giras, conciertos de récord y una lesión y una pandemia que le han cambiado la vida.

Malú no está sola en el programa, cuenta con la compañía de unos invitados de lujo como son Niña Pastori, Quique Peinado y Carmen Posadas.

Aprendiz

Aprendiz fue el título de la canción y del disco que lazó a la fama a la artista madrileña en 1998. Una canción que ha estado presente durante las más de dos décadas de carrera de Malú, formando parte de todos sus conciertos.

A prueba de ti

En 2013 salía a la luz Si, el disco del que forma parte A prueba de ti, una de las canciones más conocidas de la cantante. Su lanzamiento fue todo un éxito, lo publicó como primer single y se colocó como número uno de plataformas como Itunes en poco tiempo.

Blanco y Negro

Guerra Fría llegaba con una balada pop que devolvía toda la esencia de la Malú que comenzó su andadura con canciones como Diles con la publicación de Blanco y Negro, una canción que se ha convertido en todo un símbolo de la carrera de la artista.

Deshielo

El quinto single del decimosegundo álbum de estudio de la embajadora de Algeciras llegaba en marzo de 2022, casi dos años después del anuncio de Mil batallas, un disco con una gira que tuvo que suspenderse por una grave lesión y que coincidió con la entrada de la pandemia.

Se busca

Se busca fue el último lanzamiento antes de que viera la luz el esperado álbum Mil batallas, un disco que llegaba tras un periodo de tres años sin nueva música de la artista. La canción destaca por la fuerza vocal de la cantante que narra una historia de amor sin final.

Tejiendo alas

Como bien cuenta la artista en sus conciertos, Tejiendo alas se ha convertido en una de las canciones más especiales de su trayectoria. Este tema, primer single de su último disco, está dedicado a su hija, Lucía, a la que le dedica letras de cariño como "Falta poco para verte y escribir esta historia de amor, lograrás reconocerme por el ritmo de mi corazón", parte del estribillo.

Vete

El amor roto llega con Vete a Mil batallas. La canción es un canto a dejar ir e ilustra la promoción del capítulo que protagoniza Malú en la plataforma de streaming. "Lo que me gusta de esta canción es que es esa forma de la que yo te puedo decir adiós, o tú me puedes decir a mí adiós, y en la que digo que el tiempo que tú yo hemos estado juntos a mí me valió la pena. Porque me has cambiado la vida, me has cambiado la sonrisa, me has cambiado la mirada. Me has llevado a otro lugar, que no pudo ser para siempre. Déjame que llore, ¡si no importa!, que no significa nada", explicaba en el programa Las tres puertas de María Casado.