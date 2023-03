La Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios sigue presente en Algeciras

En Algeciras existe una entidad dedicada a la ayuda social llamada Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios. Con unos 150 socios, este grupo de ex legionarios lleva trabajando en labores sociales alrededor de cinco años y, aunque en estos momentos no tienen sede física, las personas que forman este colectivo no han cesado su actividad.

La idea principal de su fundador, el fotoperiodista Paco Guerrero, antiguo compañero de Europa Sur, fue retomar la actividad de una antigua asociación de la Legión que había en el Campo de Gibraltar, de esa forma, este cuerpo del ejército volvería a tener presencia en la comarca y podrían ayudar a diferentes colectivos con sus actividades.

Para su fundación, Guerrero contó con la colaboración de otras personas y se trasladó hasta Madrid para inscribir a la Hermandad en el Ministerio de Interior y constituirla de forma legal. A partir de ahí, comenzaron a participar en causas sociales, sin parar ni en el tiempo de pandemia.

Una de las actividades más destacadas de la entidad son las recogidas de alimento. Tras la pandemia realizaron siete convocatorias en las que lograron recaudar más de 3.000 kilos que donaron a las personas más necesitadas.

Otras actividades que nacen en la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios son una entrega de premios y reconocimientos o un certamen literario, este último se encuentra "congelado" tras perder la sede física y la ayuda de los patrocinadores con la llegada del coronavirus.

El principal objetivo de la asociación es encontrar un nuevo local que se adapte a las necesidades de su actividad y que esté a su alcance, de esa forma pretenden, entre otras cosas, retomar dicho concurso y trasladar las gestiones a una sede física, pues en estos momentos es el fotoperiodista el que realiza estas funciones desde su casa.

La Hermandad también ha realizado exposiciones y otros eventos con la idea de compartir la historia del cuerpo a la sociedad, además, no ha dejado su labor militar de lado y ayuda a los ex legionarios que lo necesitan. Por otra parte, participa en la recepción de la Legión de Ceuta el Lunes Santo para acompañar a la procesión del Cristo de la Columna de Algeciras, un momento muy especial para todos sus componentes que, aunque no puedan participar en la procesión, lo viven como uno más.