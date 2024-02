El concierto final de Paco de Lucía tendrá lugar en Algeciras, su ciudad natal

El próximo viernes 23 de febrero a las 18:00 tendrá lugar el acto Institucional "Guitarras al cielo" como presentación de la programación de actividades de "Algeciras suena a Paco, 10 años después", que se han organizado la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Algeciras para recordar al maestro este febrero, una década después de su muerte.

El acto tendrá lugar en el Teatro Florida, para homenajear al artista que tanta música le compuso a su ciudad. El resto de actividades que tendrán lugar en este ciclo dedicado al guitarrista son: Apertura del Centro de interpretación Paco de Lucía, X Encuentro internacional de guitarra Paco de Lucía, Jornadas culturales de flamenco, en colaboración con el Instituto Andaluz de Flamenco, Itinerario flamenco especial (Conservatorio profesional de música Paco de Lucía), Espectáculo "Algeciras en Paco de Lucía, 10 años después: el concierto final".

Paco

Paco de Lucía nació como Francisco Sánchez Gómez en 1947 en Algeciras, y se convirtió en un destacado guitarrista flamenco a nivel internacional. Criado en un entorno familiar vinculado al flamenco, comenzó a estudiar guitarraa los seis años. A los doce años, formó el dúo "Los Chiquitos de Algeciras" con su hermano Pepe y ganó reconocimiento en los tablaos de Cádiz. Su carrera despegó al unirse a la Compañía de Ballet Clásico Español de José Greco y realizar su primer viaje a Estados Unidos. A lo largo de su carrera, colaboró con influyentes artistas flamencos como Camarón de la Isla y marcando hitos con álbumes como "Entre dos aguas" (1973). Su maestría en la guitarra y su innovación en la fusión de estilos musicales le valieron reconocimientos como el Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 2004.

Paco de Lucía, además de consolidarse como una estrella internacional del flamenco, exploró diversas influencias musicales, fusionando el flamenco con la música clásica, bossa nova, tango y otros géneros. A lo largo de su carrera, enfrentó desafíos personales, como la muerte de Camarón y problemas legales relacionados con derechos de autor. A pesar de las críticas iniciales por su enfoque innovador, Paco de Lucía mantuvo un equilibrio entre la tradición del flamenco y su deseo de experimentar, dejando un legado duradero en la historia de la música. En 2014, falleció en Cancún, México, pero su su contribución a la guitarra flamenca ha dejado una huella imborrable.

Ruta Paco de Lucía en Algeciras

Existe un itinerario por la ciudad para conocer los lugares que marcaron la vida de Paco de Lucía. Estos son los rincones que habitó el maestro:

Calle San Francisco

En el número 8 de esta calle de Algeciras, muy cerca de la Fuente Nueva, nació en 1947 y vivió hasta los cinco años de edad Francisco Sánchez Gómez, Paco de Lucía. Una placa en la puerta recuerda la efeméride. Fue el menor de cinco hermanos.

Calle Munición Actual Calle Comandante Gómez Ortega

En el disco Luzia de 1998 (que Paco dedica a su madre, cuyo nombre escribe con Z para realzar su origen portugués), unas alegrías llevan el nombre de la vieja calle Munición, hoy en día calle Comandante Gómez Ortega.

Plaza Alta

Plaza Alta es una soleá preciosa del álbum Almoraima. Parece reflejar a la vez, en una sola pieza, la quietud de esta plaza durante las lánguidas tardes de siesta y, por otra parte, en una segunda y diferenciada estrofa, el bullicio y el trasiego de la mañana de diario.

Mercado de Abastos

No podía faltar este rincón algecireño tan singular en una ruta que pretende rememorar los lugares de la ciudad más afines al artista. Aquí, en la Plaza (como los algecireños llaman a la plaza donde se ubica el mercado de abastos) tenía el padre de Paco, Antonio Sánchez Pecino, el puesto de telas y quincalla con el que, a duras penas, conseguía sacar a su familia adelante. El puesto estaba justamente en la zona donde hoy están los puestos de fruta y verdura, es decir, en la zona exterior de la plaza más próxima a la Calle Tarifa, pegado al edificio del ingeniero Torroja.

El Chorruelo

El Chorruelo es, además del título de otras populares bulerías compuestas por Paco de Lucía, el nombre de una desaparecida playa algecireña. Estaba justo delante del Hotel Reina Cristina, ese magnífico edificio victoriano del siglo XIX que aún se mantiene en pie rodeado de jardines y palmeras y que levantó el escocés Alexander Henderson en los tiempos en que llegó el ferrocarril a la Bahía, en el siglo XIX.

Monumento

Algeciras vio nacer a Paco y lo nombró Hijo Predilecto. El genio de la guitarra nunca dejó de venir a Algeciras, a tocar, a reunirse con su gente... a inaugurar, por ejemplo, en 1994, esta escultura en bronce del artista Nacho Falgueras. Paco quería que estuviera cerca del mar, ese mar que tanto le marcó desde la infancia: “El hombre que nace junto al mar es más soñador (…) Yo necesito esa expansión que te da el mar”, contestaba el artista a Jesús Quintero en una antigua entrevista.

Merece la pena aquí tomar el carril bici que sube hacia Getares, y continuar hasta las espléndidas vistas que ofrece el Faro, en la misma carretera, al final del trayecto.

Punta del Faro

Este es el nombre de unas preciosas bulerías consideradas por algunos aficionados como uno de sus mejores temas. Pertenece al álbum El duende flamenco de 1972, año en que ya hacía incursiones en la Bahía de Algeciras José Monge Cruz “Camarón de la Isla”. Camarón y Paco grabaron su primer disco en 1969 bajo la dirección del padre de este. Es entonces cuando ambos, cantaór y tocaór, inician esa revolución del flamenco ortodoxo que marcará un antes, un después y un mientras tanto.

El Faro de Punta Carnero, con un plano focal a cuarenta metros sobre el nivel del mar, se inauguró en 1874. Sigue prestando servicio a la navegación del Estrecho.

Cementerio Viejo

Paco de Lucía falleció de un infarto en el hospital de Tulum, Quintana Roo (México), donde ingresa porque se siente mal mientras juega con su hijo en Playa del Carmen, donde residía. Sucedió todo la tarde del 25 de febrero de 2014. Se organizó todo para que su féretro fuese traído a España en cuanto las conexiones aéreas lo permitieran. En Madrid se instaló una primera capilla ardiente en el Auditorio Nacional, por la que pasó el Rey Felipe VI, entonces aún príncipe, el ministro de Cultura, artistas y flamencos de primera talla, gente de la cultura y aficionados de todas las edades. Todos quisieron despedirse del genio y del hombre sencillo. Después llegó el féretro a Algeciras. La corporación municipal y numerosos vecinos esperaron hasta la madrugada a las puertas del Consistorio para recibirlo en silencio y con aplausos. En el Salón de Plenos donde, años atrás, recibía Paco el título de Hijo Predilecto, se instalaba ahora su segunda capilla ardiente. Toda la noche y la mañana fue un constante fluir de artistas y amigos (aquí tenía muchos y muy buenos). En la Iglesia de la Palma, la Patrona de Algeciras, se celebró el funeral, al que no faltaron destacadísimos artistas.

En el Patio de San José del viejo cementerio, quiso Paco descansar para siempre, no sólo junto a sus padres, su hermano Ramón y su hermana María... sino de todo su pueblo. Así lo expresaba su familia días después de aquellos durísimos momentos: “Hoy comprendemos que también buscaba la compañía de una ciudad, entre dos aguas, a la que siempre tuvo presente en su corazón y en su memoria”.

Casa Bernardo

Es el título de una rumba incluida en el disco Cositas buenas. Y es el nombre de un chirtinguito de pescaíto a pie de playa hoy venido a más. Muy cerca de éste, en la Playa del Rinconcillo (Rinconcillo es también el título de uno de sus tangos más antiguos), tuvo el maestro su casa playera en Algeciras. Allí pasaba los veranos, relajado con sus amigos de siempre, los de la infancia, con los que le gustaba jugar al fútbol sobre la fina arena de esta playa y ver la tarde caer desde el chiringuito charlando de música, de todo y de nada en particular. Esta playa tuvo para Paco de Lucía un significado especial. Fue y sigue siendo todavía hoy la playa de la gente sencilla de Algeciras, a la que se llega a pie o por un carril bici desde el centro, la rivera familiar, en la que la mar no cubre por mucho que los bañistas se adentren en dirección a Gibraltar, que es la roca que se recorta enfrente, por la que sale el sol brindando a los madrugadores los más espectaculares amaneceres.

Río de la miel Senderismo

Es otro de los temas incluidos en Luzia, unas bulerías con la que Paco rinde homenaje a su tierra en este disco lleno de referencias a su infancia. No es fácil saber qué tramo del Río de la Miel inspiró las famosa bulerías: si el que cruzaba cerca de su barrio, La Bajadilla, y al que tantas veces en su niñez se asomaría para ver sus aguas bajar; si el de la desembocadura en los muelles; o el de su nacimiento, sierra del Cobre adentro, de donde partía el viejo acueducto que suministraba agua a la Fuente Nueva, tan cerca de su casa.

El Río de la Miel nace en la Sierra de la Luna y recorre un frondoso valle de alcornoques, alisos y helechos. No hay artista nacido en Algeciras que no se haya adentrado y maravillado en este bosque, que no haya encontrado en él inspiración. El poeta árabe Ben Abi Ruh ya le dedicó en el siglo XII unos hermosos versos: “Detente junto al Río de la Miel y pregunta por una noche que pasé allí hasta el alba...”

Puedes consultar todos los detalles de la ruta de Paco de Lucía haciendo click aquí.