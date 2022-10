Fernando Canela y Miguel Salado ponen los primeros sonidos flamencos a la IV Bienal 'Canela de San Roque'

La cuarta Bienal de Arte Flamenco Canela de San Roque dio comienzo con la apertura de la exposición Nuevos Valores del Flamenco-Retratos de Irene Vélez en el Palacio de los Gobernadores. La muestra, que se extenderá hasta el próximo día 22 es una serie de 27 retratos realizados a lápiz y carboncillo, que donde aparecen reflejados 26 cantaores, guitarristas y bailaores de la generaciones más modernas de artistas flamencos como Rancapino Chico, Sara Baras, Pastora Galván o Miguel Poveda. Además, especialmente para la bienal ha realizado un retrato de Alejandro Segovia, Canela de San Roque.

En su recorrido inaugural, Irene Vélez explicó que había pedido a los mismos artistas o a sus representantes fotografías para reproducirlas en esta exposición, que señaló que todavía puede ampliarse con nuevos retratos. Indicó que la idea partió de su amigo David Palomar, que le sugirió la temática de los nuevos valores flamencos tras la buena acogida de su anterior exposición, titulada Camarón y amigos.

Tras la visita a la exposición, comenzó el acto inaugural de la IV Bienal en el salón de sesiones del Palacio de los Gobernadores, que estuvo repleto de público para presenciar la conferencia del periodista Francisco Perujo, uno de los principales impulsores de la investigación del flamenco como elemento del patrimonio cultural andaluz. Perujo fue además director de la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco y uno de los artífices del reconocimiento de este arte universal por parte de la UNESCO.

En la conferencia, titulada La gestión patrimonial y promocional del flamenco, una responsabilidad pública en la encrucijada: origen y destino, Perujo destacó que el flamenco es “la marca cultural” por la que se identifica a España y a Andalucía fuera de nuestras fronteras, y que supone no sólo una riqueza patrimonial y cultural, sino también una fuente de riqueza económica, “una industria cultural”.

Sin embargo, considera el conferenciante que desde las administraciones públicas no se ha puesto en marcha “una política de estudio y de estímulo y promoción del flamenco”, para lo que considera que se tienen que implicar todos los departamentos, no sólo los de Cultura. En su opinión, se trata de “una industria absolutamente invertebrada”, y lamentó que no se conozca “la incidencia del flamenco en el PIB andaluz”. Para Perujo, “tenemos un flamenco sin fronteras, pero sin estrategia”.

Explicó que hace tres semanas entró en el Parlamento Andaluz el borrador de la Ley Andaluza del Flamenco, cuyo desarrollo dependerá de un plan estratégico cuya elaboración debe ser muy participativa. Piensa el conferenciante que “donde más se ha fallado” hasta ahora ha sido en lo referente a la educación y a las industrias culturales.

De hecho, considera ineludible que el flamenco forme parte del curriculum de los centros educativos públicos desde Infantil hasta la Universidad, no con la creación de una nueva asignatura, sino incluyendo contenidos relacionados con esta materia en los temarios de Historia, Lengua y Literatura y Música. Para lograrlo, será fundamental “formar a los docentes”. De esta manera, el flamenco contará con un público en el futuro, ya que, recordó, sólo se puede amar lo que se conoce.

Tras la conferencia, le tocó el turno a Fernando Canela y a su guitarrista, Miguel Salado. El más joven de la familia Canela cerró la noche con un ramillete de cantes que comenzaron con unas alegrías y, tras ellas, una muy sentida soleá, que dedicó a su tía Juani, presente en la sala. En todo momento contó con el toque preciso y apasionado de un magnífico Miguel Salado.

El viernes 7 continúa la Bienal con su segunda jornada y su primer espectáculo en el teatro Juan Luis Galiardo, Pastora Baila de Pastora Galván. El precio de las entradas es de 5 euros.