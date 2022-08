El Don Benito será embajador de la gastronomía andaluza en Madrid

La expansión de uno de los bares más reconocidos de San Roque hacia Madrid ya está confirmada, tal y como han adelantado en la web Cosas de Comé.

El Don Benito, uno de los establecimientos más veteranos de la hostelería sanroqueña, abrirá el próximo otoño un nuevo bar de tapas en la capital de España, concretamente en el número 8 de la calle Eloy González del barrio de Chamberí.

Según nos confirma su propietario, Rodrigo Solís Isorni, será en el próximo mes de septiembre cuando empiecen a acondicionar su nuevo local, que esperan abrir al público con el nombre de Don Benito Madrid a partir de octubre o noviembre.

“Desde hace tiempo teníamos planeado ampliar el negocio abriendo una franquicia y justo antes de la pandemia ya la teníamos creada”, nos cuenta el propietario de Don Benito. “Pero con el confinamiento todo se paró y durante ese tiempo estuvimos reflexionando. Al final, Tamara y yo no quisimos dejar el nombre de nuestro negocio en otras manos y decidimos montar nosotros mismos el nuevo bar en Madrid”, nos explica Rodrigo refiriéndose a Tamara García, su pareja y chef “y un puntal muy importante de Don Benito”.

De esta forma, y tras una intensa búsqueda del local que más se ajustase a sus planes, Rodrigo y Tamara terminaron encontrándolo en la calle Eloy González. “Cada mes y medio subíamos a buscar local y la verdad es que no ha sido fácil. Sí teníamos muy claro que queríamos ubicarnos en Chamberí. Es el barrio de Madrid que más me ha llamado la atención, con un ambiente muy familiar y una clientela que concuerda con la de aquí. Pretendemos centrarnos sobre todo en el cliente local, en el madrileño, no buscar sólo y necesariamente al turista”.

El futuro Don Benito de Madrid se ubicará en un local de 280 metros cuadrados, con un aforo interior de unas 60 personas. Cuenta además un sótano con dos reservados y una terraza con espacio para diez mesas, que es otra de las características concretas que buscaban Rodrigo y Tamara.

Para iniciar esta aventura madrileña, ambos se trasladarán próximamente a la capital de España, aunque regresarán frecuentemente a San Roque donde el Don Benito seguirá abierto y funcionando como lo viene haciendo desde hace casi medio siglo.

“En septiembre empezaremos la decoración, en la que pretendemos acordarnos de nuestra tierra. Incluiremos referencias al flamenco, a productos tan nuestros como el atún, y por supuesto a San Roque. Queremos que recuerde a un patio blanco, que sea muy sanroqueño y gaditano. Una vez esté terminado, esperamos abrir entre octubre y noviembre”, nos explica Rodrigo.

En ese ambiente tan andaluz, los responsables de Don Benito esperan conquistar al cliente madrileño ejerciendo de embajadores de la gastronomía de nuestra tierra. “Vamos a llevar una carta muy parecida a la que ofrecemos en San Roque, pero fomentando incluso más los productos de la tierra, como el atún rojo, nuestras conservas de la zona y vinos de la provincia”.

No faltará tampoco el pescaíto frito ni algunas de las especialidades que han convertido al Don Benito en un lugar de referencia por sus tapas, como su queso de cabra envuelto en hojaldre con miel; su tosta de pan moreno con chicharrón de Cádiz, queso manchego y pimientos fritos; o su plato de atún a la plancha con base de salmorejo cordobés, huevo duro y caviar de aceite de oliva, con el que consiguieron en su día el primer premio en la Ruta de la Tapa de Sotogrande.

Casi 50 años de gastronomía en San Roque

El salto a Madrid será un nuevo e importante paso dentro de la larga historia del Don Benito. Fundado en el centro de San Roque en 1974 por los hermanos Benito y Flor Isorni, desde el principio comenzó como un restaurante especializado en cocina francesa, siguiendo los orígenes de sus propietarios, y manteniéndose durante más de tres décadas.

A partir de 2007, Rodrigo Solís Isorni, el hijo de Flor, se hace cargo del Don Benito y decide un cambio radical en el negocio, pasando de ser un restaurante a apostar por las tapas y especializándolo en una cocina basada en la tradición andaluza.

Así ha funcionado durante los últimos quince años, adquiriendo una merecida fama por la calidad y variedad de sus tapas, raciones y sugerencias del día, y logrando diferentes menciones y reconocimientos en concursos gastronómicos. Con esa misma filosofía abrirán el nuevo bar en Madrid que, sin duda, se convertirá en un pequeño rincón de San Roque y el Campo de Gibraltar en la capital de España.