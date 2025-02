Sandra Barneda sobre el efecto Montoya: "Es la primera vez que un programa español se hace viral mundialmente"

Si hubiera que escoger dos personajes españoles de máxima actualidad a nivel mediático y social no hay dudas, y los dos, son de Sevilla: Melody y Montoya.

La participación del utrerano Manuel Montoya en la Isla de las Tentaciones se ha convertido en un fenómeno mundial por su particular forma de tomarse los hechos que se producen en un concurso cuya normas todos saben.

Montoya ya es conocido en todo el mundo por echarse a correr durante el programa, provocando todo tipo de reacciones en redes sociales; e incluso ha sido visto por la mismísma Whoopi Goldberg, quien incluso ha comentado los sucedido.

En The View se ha hablado de la versión española de La isla de las tentaciones.

"¡Montoya, por favor!"

"¡Montoya, por favor!", ya se ha convertido en un grito de guerra en las amenas tertulias de las conversaciones de todas las generaciones españolas que siguen el programa; y hasta la misma Sandra Barneda, presentadora del popular reality, ha comentado la excepcionalidad de que su programa se haya vuelto un fenómeno viral.

En un reel publicado por la presentadora catalana, Barneda agradece el reconocimiento al programa haciendo un agradecimiento a todos los profesionales que hacen posible la producción del comentado reallity, que cada año se supera en datos de audiencia: "Es un reconocimiento a los que hacemos el programa, creo que es la primera vez que ocurre con un programa español que se vuelve viral mundial. Es que salgo a la calle y me dicen la misma frase todo el rato, ¡Montoya, por favor!", dice textualmente Sandra.

"¿Pero qué locura es esta?"

En el vídeo publicado por ella misma en su perfil de Instagram, se sorprende del alcance del programa, e incluso bromea con las bromas que segura que la gente le hace por la calle: "Me dicen hay que ver, estás muy en forma para correr. Ya siempre llevo zapatillas de deporte todo el rato por si tengo que salir a correr. Me dicen que si estoy en forma... Mi entrenador pensará que sí, que sí estaba en forma; pero no, no hubo forma de pillar a Montoya", bromea.

Carrera con Ibai Llanos

El fenómeno Montoya ha suscitado lel interés incluso del stremer Ibai Llanos, el creador de contenido mas popular de España.

El 'streamer' se enfrentó al participante más viral de ‘La Isla de las Tentaciones’ en una prueba de velocidad en Barcelona.

Montoya, derrotado de sí mismo, en la arena dominicana

La competición tuvo lugar en la playa, donde ambos se alinearon en la salida para disputar una de las carreras más comentadas del momento. Montoya, con su particular energía, dejó claro que el terreno donde mejor se desenvuelve es la arena.