Finaliza el 2025 con nuevas parejas que han llenado las portadas. Una de las más comentadas ha sido sin duda la de la cantante Aitana con el influencer Plex. Tras meses de rumores, su amor se hizo evidente en eventos y redes sociales. Otras parejas han consagrado su amor con el matrimonio. Una de las bodas más mediáticas ha sido la de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan.