El accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) tras la colisión entre dos trenes procedentes de Málaga y Madrid apunta a que una de las causas sea un problema en las vías

19 de enero 2026 - 20:38

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este lunes que "no voy a hacer yo ninguna hipótesis sobre la causa" del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), que se salda de momento con 40 fallecidos tras la colisión entre dos trenes procedentes de Málaga y Madrid, y entre las cuales se apunta a un problema en las vías.

