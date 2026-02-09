A Feijóo no le está saliendo bien el tren de elecciones
El PP de Alberto Núñez Feijóo había concebido los adelantos electores en las comunidades autónomas como un tren que le llevase hasta Moncloa. Y esto no le está saliendo bien. En Aragón, Javier Azcón adelantó y ha obtenido un resultado peor, un craso error. El presidente aragonés pierde sus opciones de abrir una tercera vía en el PP entre Juanma Moreno e Isabel Díaz Ayuso. Aragón supone un serio aviso para María Jesús Montero, estar en el Gobierno de Pedro Sánchez pesa.