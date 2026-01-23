El Ayuntamiento de Huelva acoge una declaración institucional en apoyo a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz y a sus familias. En el acto participan el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, junto a otras autoridades. También se suma la corporación municipal del Consistorio.

La declaración institucional cuenta, además, con la presencia del presidente de la Diputación Provincial, David Toscano. Asimismo, asisten el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, y la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López. El mensaje conjunto se formula en apoyo a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz y sus familias.

El acto se desarrolla en el Salón del Plenos del Consistorio, con la participación de la representación institucional y municipal citada. El objetivo de la comparecencia es trasladar respaldo a quienes se han visto afectados por el accidente y a su entorno familiar.