Despliegan en Adamuz un operativo para hallar a dos desaparecidos en el siniestro

Trabajadores de la Empresa de Emergencia de Andalucía, adscritos al Infoca, están desplegados este jueves 22 de enero en los alrededores de la zona cero de Adamuz para buscar a las dos últimas personas desaparecidas del siniestro de los dos trenes ocurrido el domingo pasado por la noche. Según los datos, son las dos únicas personas que quedan por encontrar.

El despliegue se produce después de que se hayan levantado ya los vagones del Alvia y no estén allí o no se hayan encontrado sus restos cerca. Ante esa situación, se ha organizado un operativo esta mañana con el objetivo de localizar sus cuerpos en el entorno próximo a la zona del accidente.

El planteamiento que se maneja incluye distintas posibilidades sobre lo que pudo ocurrir tras el impacto: podrían ser personas que hayan salido heridas de los vagones y hayan muerto deambulando por allí, o personas que hayan salido despedidas en el choque. En cualquier caso, el operativo se ha puesto en marcha para la localización de estas dos personas, que serían las últimas pendientes dentro del conteo oficial.

Un despliegue centrado en los alrededores de la zona cero

El dispositivo se sitúa en los alrededores de la zona cero de Adamuz, con personal de la Empresa de Emergencia de Andalucía adscrito al Infoca y cuerpos y fuerzas de seguridad. La misión es rastrear el área para tratar de encontrar a las dos personas que aún figuran como desaparecidas tras el siniestro de los dos trenes del domingo por la noche.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha llegado a Adamuz esta mañana para ver cómo se realiza este despliegue. También se encuentra allí el consejero de emergencias, Antonio Sanz, mientras se desarrollan las tareas de búsqueda en el entorno del accidente.

43 personas y dos desaparecidos

El conteo oficia asciende a 43 personas fallecidas y con estos dos desaparecidos se elevaría a 45 las personas muertas en este accidente. La búsqueda se concentra en quienes serían los dos últimos muertos que quedarían por contabilizar si se confirmara su localización.