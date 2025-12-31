Eran las 12:33 del 28 de abril de 2025 en España, momento en el que se registró una caída generalizada del suministro eléctrico en la Península Ibérica debido a una pérdida súbita de gran parte de la producción eléctrica. Uno de los temas sociales estrella de este 2025, junto con las más de 380.000 hectáreas arrasadas por los incendios del mes de agosto.