Xbox renueva Game Pass con tres planes diferenciados... y una importante subida de precio

Xbox ha anunciado este miércoles una profunda actualización de su servicio de suscripción Game Pass, con la que pretende ofrecer más flexibilidad y valor a los jugadores. A partir de ahora, el servicio contará con tres planes diferenciados: Essential, Premium y Ultimate, adaptados a distintos perfiles de usuario.

El plan Essential, con un precio de 8,99 euros, ofrecerá multijugador online, acceso al juego en la nube y una biblioteca seleccionada con más de 50 títulos. El Premium, que sustituye al anterior Game Pass Standard y mantiene un precio de 12,99 euros, ampliará la oferta hasta superar los 200 juegos, incluyendo los nuevos lanzamientos publicados por Xbox en el plazo de un año desde su salida. Por su parte, el Ultimate, con un precio de 26,99 euros (antes 17,99 euros), se convierte en la opción más completa: además de todos los beneficios anteriores, contará con más juegos disponibles el mismo día de su lanzamiento, la incorporación de Fortnite Crew y Ubisoft+ Classics, recompensas exclusivas y ventajas in-game, así como mejoras técnicas en el juego en la nube con retransmisiones de hasta 1440p y tiempos de espera más reducidos.

Por otro lado, PC Game Pass, también aumenta hasta los 14,99 euros al mes (antes 11,99 euros).

Estos son los nuevos precios de Game Pass.

Una de las grandes novedades es que Xbox Cloud Gaming deja atrás su fase “Beta” y pasa a estar plenamente operativo, ofreciendo una experiencia de juego más fluida y estable. Desde ahora, los miembros de Ultimate disfrutarán en exclusiva de estas mejoras de calidad, lo que refuerza la apuesta de Microsoft por el juego en streaming como parte clave del futuro del sector.

Subida de precios

No obstante, lo que más debate ha generado no han sido tanto las novedades del servicio como su subida de precios. Desde la compra de Activision Blizzard, Microsoft ha ido aumentando progresivamente las tarifas de Game Pass, pero esta actualización supone el mayor incremento hasta la fecha. Con un plan Ultimate que se acerca a los 27 euros al mes, muchos usuarios consideran que la suscripción ha pasado a ser significativamente más cara que la de su principal competidor, PlayStation Plus, lo que puede provocar que muchos decidan abandonar la firma.

La noticia ha desatado una ola de reacciones en redes sociales, donde numerosos jugadores expresan su malestar por un aumento que consideran excesivo, pese a que la compañía insiste en que se trata de una evolución pensada para dar más opciones y beneficios a los jugadores. Xbox subraya que su compromiso sigue siendo ofrecer un catálogo diverso, estrenos Día 1 y servicios adaptados a cada perfil de usuario, independientemente de cómo o dónde prefieran jugar.

Aun así, la polémica amenaza con marcar el rumbo de esta nueva etapa de Game Pass, que, a pesar de seguir siendo uno de los servicios de suscripción más completos de la industria, se enfrenta ahora al reto de convencer a los jugadores de que las mejoras compensan el coste cada vez más elevado.