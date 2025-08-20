Vuelve uno de los reyes de la estrategia: Warhammer 40.000: Dawn of War IV ya es oficial

La Gamescom, considerada la mayor feria de videojuegos a escala mundial, abrió sus puertas oficialmente este miércoles en Colonia, en el oeste de Alemania, con una participación récord de más de 1.500 expositores de 72 países diferentes y con la expectativa de atraer a más de 300.000 visitantes, tras los 335.000 registrados el año pasado.

Y en este marco incomparable, los amantes de los juegos de estrategia en tiempo real recibieron una de las mejores noticias. En el Opening Night Live de Gamescom, celebrado esta pasada noche, de la mano de Deep Silver y KING Art Games se desvelaba el anuncio oficial de Warhammer 40,000: Dawn of War IV. La esperada nueva entrega de la emblemática serie de estrategia en tiempo real está de vuelta.

Warhammer 40,000: Dawn of War IV marca un regreso triunfal a las raíces de la franquicia, con la clásica construcción de bases, grandes ejércitos y una profunda jugabilidad estratégica que cobran vida gracias a innovaciones modernas y una narrativa fresca ambientada en el emblemático planeta Kronus, aproximadamente 200 años después de los acontecimientos de Dawn of War: Dark Crusade.

La nueva entrega promete ser las más extensa y variada de la saga y ofrecerá cuatro facciones únicas totalmente jugables: Marines Espaciales, Orkos, Necrones y Adeptus Mechanicus. Cada una de las cuatro facciones en Dawn of War IV cuenta con una campaña independiente que recorre un aspecto diferente de la historia general, con un total de más de 70 misiones.

En este sentido, además de estas amplias campañas para un jugador habrá otros modos de juego: escaramuza, cooperativo, multijugador competitivo, junto con el regreso del aclamado modo Batalla final. En cada uno de los modos del juego, los jugadores construyen bases, asumen el control de los comandantes de las facciones, reúnen recursos y dirigen unidades para, en última instancia derrotar a las fuerzas enemigas.

Narrativa al poder

La legendaria narrativa Warhammer volverá a brillar en todo su esplendor. Coescrito por John French, el legendario autor de la Biblioteca Negra, cada facción tiene su propia introducción cinemática CGI, con alrededor de 40 minutos de escenas cinemáticas. Las campañas presentan elementos no lineales y opcionales, favoreciendo la rejugabilidad a los usuarios que quieran explorar cada centímetro de esta épica saga.

La cuarta entrega de Warhammer 40.000: Dawn of War llegará el año que viene para PC en una fecha aún por definir.