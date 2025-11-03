Los videojuegos más esperados de noviembre: del nuevo 'Call of Duty' a 'Football Manager 26'

A las puertas de la campaña navideña, algunas de las principales distribuidoras se guardan sus grandes estrenos para diciembre, con lo que noviembre llega cauto pero con algunos lanzamientos destacados como el nuevo Call of Duty, la entrega anual del simulador futbolístico Football Manager o el nuevo título basado en el universo Zelda, Hyrule Warriors: La era del destierro.

El primero en llegar será el Football Manager 26 (multiplataforma, 4 noviembre), nueva entrega del juego de gestión de un equipo de fútbol, que llega tras un año de parón con unos gráficos muy mejorados, innumerables opciones tácticas y la introducción del fútbol femenino como grandes novedades.

Europa Universalis V, un peso pesado de la gran estrategia, llega también a PC el 4 de noviembre de la mano de Paradox. La saga continúa con sistemas de diplomacia y guerra modernizados.

Por su parte, Nintendo prepara para el 6 de noviembre la llegada en exclusiva a su nueva consola Switch 2 de Hyrule Warriors: La era del destierro, con los personajes del mítico Zelda, batallas estratégicas con hordas de enemigos y modo cooperativo con pantalla partida.

Los amantes del rol japonés de fútbol estilo Oliver y Benji tienen una cita el 13 de noviembre con Inazuma Eleven: Victory Road, nueva entrega de la saga futbolera estilo manga que sale para todas las plataformas con opciones nuevas como transferir y guardar tus jugadores favoritos, cambios en la jugabilidad y un nuevo modo historia mejorado.

Ese mismo día llegará Anno 117: Pax Romana, juego de estrategia de la famosa saga para consolas y ordenadores que ahora desafía al jugador a tomar las riendas del imperio romano en el 117, en plena expansión tras la muerte del emperador Trajano.

El 14 de noviembre llega marcado en rojo en el calendario porque aterriza el nuevo título del simulador de disparos en primera persona Call of Duty: Black Ops 7 (multiplataformas), vigésimo segunda entrega de un juego que ahora lleva la acción al 2035, con una campaña renovada, un multijugador cada vez más potente y su clásico 'modo zombis'.

Para terminar el mes, el 20 de noviembre, llegará R-Type Delta: HD Boosted remasterización del clásico 'matamarcianos' de 1987 que llega a todas las plataformas con gráficos acordes a la nueva generación y acción a raudales a los mandos de una nave contra hordas de alienígenas.