Vuelve el Jefe Maestro: el remake de Halo: Combat Evolved es oficial y llegará en 2026 a PC, Xbox Series y sí, también a PS5

Xbox ha dado un nuevo bombazo para los amantes de los videojuegos. Durante la gran final del Halo World Championship 2025, Halo Studios ha sorprendido a los fans al anunciar Halo: Campaign Evolved, una reinterpretación moderna y completamente reconstruida de la icónica campaña de Halo: Combat Evolved, desarrollada desde cero en Unreal Engine 5.

El estudio promete un remake fiel al espíritu del original, pero con gráficos de última generación, controles refinados y una amplia serie de mejoras pensadas para las plataformas modernas. Los jugadores podrán revivir la legendaria historia del Jefe Maestro con pantalla dividida para dos jugadores en consola, modo cooperativo online para hasta cuatro jugadores, juego cruzado y progresión cruzada entre plataformas, y tres nuevas misiones que ampliarán la narrativa clásica. Además, el remake incluirá un arsenal extendido de armas, vehículos y nuevos enemigos.

Durante el anuncio, Halo Studios invitó a los fans a conocer más detalles sobre el proyecto junto a su equipo creativo, compuesto por Damon Conn (productor ejecutivo), Max Szlagor (director creativo) y Greg Hermann (director del juego). El estudio publicará dos contenidos especiales:

Vidoc: revelación en mesa redonda , una mirada en profundidad al desarrollo del remake.

, una mirada en profundidad al desarrollo del remake. Xbox Wire: Halo: Campaign Evolved – Respondiendo a las grandes preguntas sobre este ambicioso remake, donde se abordarán las decisiones detrás del proyecto.

Halo: Campaign Evolved llegará en 2026 a Xbox Series X|S, PC (Xbox y Steam) y, por primera vez en la historia de la saga principal, a PlayStation 5. También será compatible con Xbox Cloud Gaming y Xbox Play Anywhere, y estará disponible desde el primer día en Game Pass Ultimate y PC Game Pass.

Con este anuncio, Halo Studios busca honrar el legado de uno de los títulos más influyentes de la historia de los videojuegos, ofreciendo a una nueva generación la oportunidad de experimentar los orígenes del Jefe Maestro con una presentación y tecnología totalmente renovadas.