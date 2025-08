Stick It to the Stickman, un controvertido juego de lucha en el que toca pisotear los derechos laborales para ser un 'jefazo'

El estudio de desarrollo sudafricano Free Lives (Broforce, Anger Foot) y la editorial Devolver Digital han anunciado que el título 'Stick it to the Stickman' llegará a PC el 18 de agosto de 2025. Stick it to the Stickman es un juego de lucha basado en físicas en el que luchas contra los stickmen, que no llegan al Sueldo Mínimo Interprofesional (SMI), para convertirte en director ejecutivo. Elige entre cientos de movimientos únicos para construir la máquina de combate perfecta y luego ábrete camino hasta la cima de la escala corporativa.

El juego ofrece competir con otros CEOs por el prestigio de contratar al director general con más músculos. Para ello, deberás realizar tareas de dudosa legalidad que son fundamentales para la expansión de la empresa, como robar coches, reprimir a manifestantes y secuestrar a inspectores de edificios, todo en nombre de los beneficios y de los bonos corporativos.

Tampoco faltarán combates salvaje basado en físicas con una amplia gama de armas brutales y movimientos especiales exagerados, incluyendo bolas de fuego, motosierras y katanas.

El título permite combinar diferentes y múltiples estilos de gameplay, incluyendo las plataformas, las peleas, el combate automático, las entregas a domicilio, el robo de coches, el parkour y el lanzamiento de gente por las ventanas.