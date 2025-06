Steel Seed, un título que combina con maestría plataformas y sigilo para alcanzar su propósito: la diversión

Entre tanto juego Triple A, esos que tienen la responsabilidad de ser los abanderados de la industria por contar con unos desarrollos millonarios, siempre es agradable encontrar títulos más humildes y honestos consigo mismos que sin hacer tanto ruido terminan sorprendiendo por sus mecánicas jugables y su narrativa. Es lo que me ha sucedido con Steel Seed, un juego indie desarrollado por Storm in a Teacup, un estudio romano formado por profesionales con amplia experiencia en la industria. Este título combina elementos de sigilo y plataformas en un entorno futurista, ofreciendo una experiencia que recuerda a clásicos como Prince of Persia, aunque sin reinventar el género. La propuesta se centra en recorrer escenarios enormes mediante parkour, saltando entre cornisas, balanceándose en vigas y escalando paredes, todo ello complementado por el control de un robot aliado que ayuda a abrir caminos o activar mecanismos.

La historia se centra en Zoe, quien despierta convertida en androide tras una explosión en un laboratorio sin recuerdos claros sobre su pasado. Su misión es reunir las cuatro partes de la consciencia de su padre para evitar un desastre global. La narrativa resulta interesante pero presenta algunos fallos al ofrecer en algunos momentos información importante sin previo aviso y los cambios bruscos en las actitudes de los personajes parecen muy forzados. Pese a todo, el título engancha y te anima a seguir para conocer el desenlace.

El diseño de niveles apuesta por espacios amplios y detallados, donde la agilidad y la precisión son clave. Aunque el sistema de movimiento no innova demasiado, logra mantener al jugador entretenido. Sin embargo, presenta algunos inconvenientes: ciertos saltos pueden resultar frustrantes debido a problemas con la cámara y errores en los saltos a cornisas si no tienes el objetivo en la mira, lo que puede provocar caídas inesperadas. La influencia de Assassin’s Creed en las mecánicas de parkour es evidente, aunque también se perciben referencias a otros juegos del género.

El componente de sigilo está bien implementado. Puedes esconderte tras objetos para evitar ser detectado o usar zonas glitch para volverte invisible cuando los enemigos no están alertados. Cuando estos entran en modo alerta, la persecución se vuelve implacable y difícil de revertir sin alejarse mucho del área. La variedad en las formas de afrontar los enfrentamientos es uno de sus puntos fuertes: puedes optar por el sigilo total, atraer enemigos para emboscarlos o enfrentarte directamente mediante combates cuerpo a cuerpo usando esquives precisos y golpes muy medidos.

El combate se vuelve dinámico gracias a las habilidades que puedes desbloquear. Al eliminar enemigos, recoges energía que te permite adquirir nuevas habilidades mediante requisitos específicos —como realizar esquives perfectos o destruir objetos concretos— en lugar de subir niveles tradicionales. Esto fomenta la experimentación y personalización del estilo de juego. Además, tu robot aliado puede ayudarte desde una vista aérea para planificar ataques o distraer enemigos mientras te acercas por detrás para eliminarlos silenciosamente.

Su acabado gráfico es bastante notable.

Otra novedad interesante es el sistema cosmético: desbloqueas trajes estéticos para Zoe y su robot mediante logros ocultos o gasto de energía. Algunos trajes se desbloquean al cumplir ciertos hitos (como romper 100 cajas), e incluso hay trajes estacionales que aportan variedad visual. Eso sí, no ofrecen beneficio alguno más allá del aspecto.

Visualmente destaca por su pixel art vibrante y detallado, con paisajes enormes llenos de efectos lumínicos impresionantes gracias al uso de Unreal Engine 5. Aunque hay leves errores gráficos menores —como sombras poco precisas— la estética general resulta muy atractiva y envolvente. La banda sonora synthwave acompaña perfectamente el ambiente futurista y cambia según las situaciones para mantener al jugador inmerso en todo momento.

En definitiva, Steel Seed es un título prometedor que combina acción con sigilo en escenarios muy cinematográficos que cautivan visualmente y, aunque todavía tiene aspectos técnicos por mejorar y ciertos detalles narrativos que pulir, refleja claramente el esfuerzo del estudio por ofrecer una experiencia entretenida y desafiante. Si te gustan los retos y pegar muchos saltos, estás de enhorabuena.

Hemos podido realizar esta reseña gracias a una clave para PC suministrada por la desarrolladora a través de Keymailer.