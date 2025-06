Spirit of the North 2: un mundo vibrante y una paz infinita

Spirit of the North 2 podría ser la respuesta a qué pasaría si Link tuviera que salvar a Zelda en Islandia. En este contexto, Zelda sería una tierra moribunda repleta de mitología nórdica y Link, un zorro con más o menos la misma capacidad vocal. Creada por Infuse Studio, publicada por Silver Lining Interactive y distribuida en España por Tesura Games, esta aventura da un salto cualitativo con respecto a su primera parte, que vio la luz cuando aún no sabíamos lo que era la Covid-19.

Spirit of the North Género: Acción/Aventura Lanzamiento: 8 de mayo Editor: Silver Lining Interactive Desarrolladora: Infuse Studio Distribuidor en España: Tesura Games Plataformas: PS5 Textos: Español Precio: 35€

La segunda entrega de este título sigue fiel a su precuela en muchos aspectos: seguimos encarnando a un intrépido zorro guardián con la misión de sanar el mundo y liberar a los espíritus atrapados por una extraña corrupción y seguimos adentrándonos en los extensos terrenos de un mapa inspirado en los dispares paisajes islandeses y la mitología nórdica. Pero también encontramos importantes novedades, fundamentalmente gráficas y de rendimiento, aspectos que lastraron la primera entrega y que ahora se ven ampliamente superadas.

La belleza de este título es indiscutible, ante la mayor linealidad de la primera entrega, en esta segunda parte nos encontramos con un vasto mapa que podemos recorrer libremente dentro de su formato semi-abierto (pues a medida que vamos liberando zonas adquirimos las habilidades que nos permiten acceder a las siguientes) e influenciado por el fenómeno souls en el que debemos avanzar prácticamente sin ayuda. Ante nosotros encontramos una pantalla totalmente limpia, sin minimapa o brújula con la que orientarnos por el espacio y que, aunque en ocasiones puede ser frustrante, es un elemento clave del mensaje naturalista y la estética intimista y mística que (creemos) persiguen sus desarrolladores. En Spirit of the North 2 debemos fiarnos de nuestro instinto y de las pistas que nos ofrece el entorno para descubrir lugares de interés y secretos que nos vayan dando información sobre qué ha pasado con esta tierra y qué podemos hacer para sanarla.

Cuervo y zorro adquirirán habilidades para explorar más y llegar más lejos. / D.A.

La ausencia de combates y de acción propiamente dicha hace que nuestro mayor enemigo sea el entorno y aquí encontramos uno de los puntos, a mi entender, menos atractivos del juego ya que, aunque por lo general nuestro zorro se mueve con agilidad por el mapa, no dejan de existir mecánicas que limitan la fluidez, como pueden ser los saltos dirigidos (otra gran novedad con respecto al anterior título) que nos facilitan el desplazamiento por plataformas o salientes rocosos pero que, al no ser tan intuitivos como deberían, a menudo nos obligan a dedicar varios segundos a encarar al zorro de la manera adecuada para poder saltar de un punto a otro, restándole dinamismo al movimiento de un animal ágil por naturaleza.

Por el contrario, la capacidad de personalización de nuestro protagonista zorruno es otro de sus puntos fuertes. Antes de comenzar la aventura ya tenemos a nuestra disposición un sencillo y divertido creador de personaje en el que, además del color del pelaje y los ojos que, para mi gran alegría, son objetos coleccionables durante la aventura; nos permitirá modificar aspectos como la longitud del hocico, el grosor del animal o la redondez de sus orejas. Además, nuestro protagonista ha sido creado con un sistema de físicas que, sin ser hiperrealistas, permiten que nos metamos de lleno en la piel de nuestro zorro. La personalización se extiende hasta nuestro compañero durante el viaje, un cuervo que nos avisa cuando hay algún objeto interesante cerca y que puede adquirir habilidades que nos serán muy útiles durante la aventura.

Por su parte, el apartado sonoro es impecable. Los tonos melancólicos casan a la perfección con el desnudo pero vibrante paisaje y consiguen hacernos sentir parte de este universo que, aunque herido y sangrante, desprende una paz absoluta. En Spirit of the North 2 no hay ruido ni estridencias ni miedos ni pasiones, solo estamos nosotros y la tierra, y es maravilloso.

Hemos podido realizar esta reseña gracias a una clave de Spirit of the North 2 para PS5 que nos ha facilitado Tesura Games.