Si te gustó Streets of Rage 4, apunta el 29 de agosto porque se publica Shinobi: Art of Vengeance

El viernes 29 de agosto está ya a la vuelta de la esquina. Ese día se publica Shinobi: Art of Vengeance el nuevo título de acción y plataformas 2D creado por Lizardcube, el equipo del exitoso juego de lucha Streets of Rage 4. El juego sigue los pasos del protagonista de la franquicia y maestro de las artes ninja, Joe Musashi, que emprende una búsqueda épica de venganza en una variedad de escenarios y entornos. Shinobi: Art of Vengeance ofrece hordas de enemigos, un profundo sistema de combate y una mecánica de juego fluida que hará que los jugadores ataquen y reaccionen sobre la marcha y que vuelvan a por más.

Joe Musashi regresa a casa tras una aventura y se encuentra con que su aldea ha sido reducida a cenizas y su clan convertido en piedra. Impulsado por la venganza, Joe se embarca en una épica aventura en la que se enfrentará a hordas de enemigos y jefes finales descomunales en impresionantes mundos dibujados a mano. Con múltiples caminos por descubrir o desbloquear y una jugabilidad fluida y satisfactoria, Shinobi: Art of Vengeance hará que los jugadores tengan sus reflejos afilados , y les mantendrá enganchados delante de la pantalla.

Shinobi: Art of Vengeance se lanzará el 29 de agosto de 2025 y ya está disponible para reservar en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y Steam; para Nintendo Switch también está disponible la reserva a través de la Nintendo eShop. También se puede descargar una demo gratuita con una versión mejorada de la primera fase del juego, Oboro Village, en Steam, PlayStation, Xbox y Nintendo Switch. Los fans que reserven la versión digital del juego recibirán un 10 % de descuento, el traje arcade original y el amuleto Fortune Hunter. Las reservas físicas de la edición estándar de Shinobi: Art of Vengeance están disponibles en toda la región EMEA para PlayStation 5, Nintendo Switch y PC. Los fans pueden reservar la edición coleccionista exclusivamente a través de la página web de Limited Run Games.