Metal Gear Solid Delta: Snake Eater convence con su remake y supera el millón de unidades vendidas

La editora y desarrolladora internacional Konami ha anunciado que Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, el reconocido videojuego de acción y aventuras de sigilo ha superado el millón de unidades vendidas en todo el mundo, en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC (Steam) desde que se puso a la venta el pasado 26 de agosto.

Este logro refleja la perdurable popularidad de la franquicia Metal Gear, reconocida como una de las más influyentes en la historia de los videojuegos. Más de dos décadas después del lanzamiento original de Metal Gear Solid 3: Snake Eater, la historia, la propuesta y la jugabilidad siguen cautivando a los fans de todo el mundo.

Todo lo que los jugadores adoraban del original ha regresado: su historia, personajes, doblaje, jugabilidad y música, pero ahora rediseñados para un hardware moderno con un nivel de detalle nunca antes visto. Extensas selvas, bosques y pantanos cobran vida con un realismo impresionante, mientras que los personajes muestran expresiones realistas hasta en el más mínimo detalle de su piel y movimiento. Esta autenticidad se extiende a la batalla, donde los desgarros y heridas de la ropa de Snake permanecen grabados en su cuerpo, narrando la historia de la aventura de cada jugador. Cada escena cinemática y cada rincón de los escenarios se han mejorado con tecnología de vanguardia, infundiendo nueva vida a un clásico, conservando su esencia legendaria.

Hay que recordar que esta versión apuesta por un remake de nueva generación y se trata de una nueva versión del juego de 2004 Metal Gear Solid 3: Snake Eater, la quinta entrega principal de la franquicia Metal Gear y el primer juego cronológico en general. Ambientado en 1964, el juego sigue a un agente de FOX, cuyo nombre en clave es Naked Snake, quien debe rescatar a un destacado científico espacial soviético y sabotear la superarma nuclear soviética Shagohod, mientras libera a Estados Unidos de las sospechas soviéticas en medio de las tensiones de la Guerra Fría y se enfrenta a su antiguo mentor, The Boss, quien se ha unido a su bando.